Ce portofoliu ar fi trebuit să ocupe Klaus Iohannis în guvernul Ponta

Ştire online publicată Joi, 09 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

''Fiind ziua în care s-a remaniat Guvernul, evident că am discutat și despre această chestiune. Și pot să confirm că am discutat și posibilitatea de a intra în Guvern. Nu am discutat nici atunci, nici altădată despre postul de la Externe, nici de la Interne, nici de un alt post care a fost remaniat și a fost ocupat luni.A fost o discuție mai degrabă generală. Ne-am oprit în discuție asupra unui post care mi s-a părut important, este vorba de Ministerul Afacerilor Europene, dar discuția a mers repede mai departe'', a mărturisit Iohannis, citat de Agerpres.Acesta i-a explicat luni, premierului că a fost reales pentru al patrulea mandat de primar al Sibiului și că nu poate părăsi acum această funcție. Iohannis a lăsat să se înțeleagă că este posibil să accepte funcția de ministru, pe o durată determinată, cu condiția să rămână și edil al Sibiului.''Eu nu pot să plec acum din Sibiu, imediat după ce am fost ales de sibieni. Primul-ministru a înțeles acest lucru și cu asta discuția a fost încheiată. (...) Nu pot să spun acum ce vom discuta peste șase luni. Acum a fost o discuție pe care am purtat-o. (...) Eu cred că am clarificat destul de bine. Pe o perioadă determinată, aș putea să fiu și primar și ministru. Discuția s-a terminat așa că rămân la Sibiu'', a spus Iohannis.