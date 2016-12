Ce planuri au parlamentarii constănţeni pentru prima zi de şcoală

Ce planuri au parlamentarii constănțeni pentru prima zi de școală

Biroul Permanent al Camerei a hotărât ca deputații să fie liberi astăzi, pentru a putea participa la deschiderea anului școlar.În schimb, Biroul Permanent al Senatului a respins solicitarea unor parlamentari ca astăzi să fie declarată zi de activități în teritoriu, pentru a participa la festivitățile prilejuite de deschiderea anului școlar și, drept urmare, aceștia ar trebui să fie prezenți la Senat. Liberi pentru a participa la festivitățile școlare sau nu, unii parlamentari constănțeni au ales să meargă în diverse unități școlare, în timp ce alții sunt de părere că un astfel de eveniment nu trebuie politizat.Senatorul PNL Puiu Hașotti a declarat că nu va merge la nicio unitate școlară deoarece, astăzi, este ședință de plen în Senat. „Nu voi merge nicăieri. Opinia mea este că parlamentarii nu trebuie să profite de acest eveniment și să viziteze școlile pentru a-și face imagi-ne publică. Ei ar trebui să se ducă în școli atunci când este nevoie de anumite lucruri pentru sistemul de învățământ. Cred că locul parla-mentarilor este acolo unde i-au trimis oamenii să muncească, și nu la deschiderea anului școlar pentrua-și face imagine publică. Chiar eu am fost acela care a propus ca luni (n.r. astăzi) să fie plen la Senat”, a declarat Puiu Hașotti.La rândul lui, senatorul PDL Mircea Banias a ales să respecte decizia Biroului Permanent al Senatului și să meargă la serviciu chiar dacă astăzi sunt festivitățile pentru deschiderea noului an școlar.„Voi merge la program, la Senat. Avem foarte mult de lucru, sunt foarte multe probleme de rezolvat și am să respect decizia, de aceea nu voi ajunge la nicio școală sau grădiniță”, a spus Banias. În schimb, colegul lor, senatorul PSD Nicolae Moga a decis să accepte invitația primarului Cristea Gâscan din comuna Independența.„În prima zi de școală voi lipsi de la Senat. Cu riscul de a supăra pe cineva, voi merge la inaugurarea noului an școlar în comuna Independența și în satul Movila Verde. Nu pot refuza invitația edilului de acolo, nu ar fi politicos, nici pentru el, nici pentru părinți și nici pentru cei mici”, a spus Moga.Tot o legătură aparte față de copii are și deputatul PDL Zanfir Iorguș care, astăzi, are un program destul de încărcat. Mai exact, el va fi prezent la o școală generală, două licee și o grădiniță, toate din Man-galia.„Eu merg la unitățile școlare și cu alte ocazii. Sigur că mă voi duce să le fiu alături și în prima zi de școală. Voi merge la Școala nr.1, la Colegiul Economic, la Grupul Școlar Ion Bănescu și la Grădinița nr.3 din Mangalia”, a declarat Iorguș pentru „Cuget Liber”.Tot un program încărcat legat de festivitățile noului an școlar are și deputatul PDL Constantin Chirilă. El spune că va fi prezent la trei școli și o grădiniță, toate din orașul Murfatlar. „Mai aveam o invitație și la deschiderea anului de învățământ la noua grădiniță din comuna Poarta Albă. Din păcate, nu cred că ajung, deoarece se suprapun orele. Sper ca cei de acolo să nu se supere, deoarece am fost zilele trecute la inaugurarea sediului”, a spus Chirilă. Dacă în alți ani mergea la deschiderea anului școlar în comuna Cumpăna, anul acesta, deputatul PSD Eduard Martin s-a gândit că ar fi bine să mai schimbe locația. „Am invitație pentru deschiderea anului școlar și la Cumpăna, însă anul acesta voi merge la Topraisar pentru a fi alături și de școlarii de acolo, deoarece și această comună se află în colegiul meu”, a spus Eduard Martin.Două dintre constănțencele trimise în Parlament sunt atât mame, cât și deputate. Ambele au câte doi fii care astăzi încep un nou an școlar. Este vorba despre Maria Stavrositu de la PDL și Antonella Marinescu de la PSD.„Voi merge la festivitățile de la Școala „Gheorghe Țițeica” în calitate de părinte. Unul dintre fiii mei trece clasa a II-a, în timp ce mezinul intră clasa I. Cu toate acestea, nu voi refuza invitația de a participa și la deschiderea anului școlar de la Liceul de Telecomunicații, unde voi fi prezentă în calitate de parlamentar”, a spus Maria Stavrositu.La rândul ei, deputatul PSD Antonella Marinescu a precizat că va merge la Colegiul Pedagogic.„De-abia aștept să merg! Voi fi prezentă la Colegiul Pedagogic. Cei doi fii am mei învață acolo. Deci, voi fi prezentă la deschiderea anului școlar doar în calitate de părinte, de mamă, nu și ca deputat. De când sunt parlamentar nu am fost niciodată în această calitate. Nu vreau să politizez un astfel de eveniment”, a declarat Antonella Marinescu.