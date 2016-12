Ce planuri are Traian Băsescu pentru PMP

Președintele Partidului Mișcarea Populară (PMP), Traian Băsescu, sus-ține că principalul obiectiv al formațiunii rezultate din fuziunea PMP - Uniunea Națională pentru Progresul României (UNPR) nu este de a accede la guvernare după alegerile parlamentare din toamna acestui an, ci de a obține în 2020, la scrutin, 30-35% din voturile electoratului.„Nu este obiectivul nostru de a accede în guvern. Obiectivul nostru pe termen mediu este ca acest partid să ajungă la 35% în 2020", a afirmat Traian Băsescu, la un post de televiziune.În ceea ce privește alegerile par-lamentare din toamna acestui an, PMP are ca obiectiv obținerea a 15-20% din voturi.Traian Băsescu susține că este foarte puțin probabil să se regăsească pe listele partidului la alegerile din toamnă. El admite că ar putea candida doar dacă o analiză politică va releva că prezența sa pe liste va aduce un plus de voturi formațiunii politice pe care o conduce.