Ce planuri are senatorul constănţean Mircea Banias pentru ALDE

Intalnire de gardul III

Unii au ghinion cand se intalnesc cu o pisica neagra,altii au ghinion cand le iese Banias in cale.Asa mi s-a intamplat mie.Aveam o intalnire cu cineva in zona Sala Sporturilor,in parcare.Am asteptat acolo pentru ca am ajuns mai devreme.Cand,ce sa vezi ? Imi iese Banias in cale.Cand l-am vazut,mi-am zis de la inceput ca afacera mea se termina cu ghinion.Asa a fost.Banias,scapase de la un restaurant din zona,ziua in amiaza mare.Era singur,avea o scobitoare in dinti,mergea incet si parea foarte multumit de sine.A tras un ragait,a tras un vant,tot in semn de multumire,apoi si-a urcat fundul intr-o masina neagra cu geamuri fumurii.A disparut undeva pe bulevard.Ptiu..ptiu..mi-a iesit Banias in cale ! Degeaba,era tarziu,ghinionu-i ghinion.Pe vremea aia Banias era mare sef la PDL.PDL a avut ghinion.Banias a fost prieten cu Mazare.Si asta a avut ghinion.Eu am avut ghinion.Pacat,imi vine sa plang de ciuda.