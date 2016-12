Ce planuri are primarul Marian Iordache pentru Medgidia până în anul 2020

Edilul Marian Iordache a prezentat, recent, strategia de dezvoltare locală a Municipiului Medgidia pentru perioada 2014 - 2020, în cadrul unei dezbateri publice care a avut loc la Casa de Cultură „Ioan N. Roman”.Documentul este o amplă descriere a tuturor proiectelor și planurilor pe care municipalitatea le are pentru anii următori și vizează trei axe prioritare - axa economică, axa socio - culturală - religioasă și axa confortului urban și a protecției mediului înconjurător. Toate aceste axe includ aspectele socio - economice pe care este bazată prosperitatea unei comunități. De altfel, principalul scop pe care municipalitatea îl are în perioada următoare este ca Medgidia să devină cel mai important municipiu din județ, după Constanța, prin evoluția acestuia în „prietenul” locuitorilor, întreprinzătorilor și investitorilor. Mai mult, pentru elaborarea strategiei, municipalitatea a primit consultanță gratuită din partea Guvernului Olandei, printr-un proiect desfășurat la nivel național.Documentul este structurat în patru capitole, cu subcapitole bine definite care prezintă sistemul socio - economic, o analiză SWOT, planurile pentru următorii ani, precum și un plan local de acțiune. În interiorul documentului sunt cuprinse proiecte pentru toate punctele de interes ale comunității, mai exact economie, infrastructură, servicii publice locale și mediu, agricultură și dezvoltare rurală, protecție socială, sănătate, educație, cultură și religie, turism și sport.Pentru fiecare domeniu există proiecte prioritare, care vor fi finanțate în principal din fonduri europene și investiții străine.„În plan economic, principalele obiective sunt realizarea Parcului Industrial și înființarea unei platforme industriale în Zona de Sud pe un amplasament dotat cu utilități și infrastructură, stimularea investitorilor productivi mici, mijlocii și mari prin acordarea de facilități fiscale majore, exploatarea resurselor regenerabile, precum și încurajarea investițiilor străine. În domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, municipalitatea dorește să reabiliteze sistemul de irigații, afilierea la diferite programe județene și naționale de încurajare a consumului de produse românești, precum și dezvoltarea industriei alimentare și de prelucrare a cărnii și a agriculturii intensive. Pe planul infrastructurii, administrația locală va continua reabilitarea și modernizarea tuturor străzilor, trotuarelor și a parcărilor, modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, astfel încât, pentru fiecare casă, să existe apă curentă și sistem de canalizare, precum și extinderea rețelei de gaze în tot municipiul, inclusiv Valea Dacilor și Remus Opreanu”, a spus primarul Marian Iordache.Municipalitatea va reabilita complexul sportiv „Eftimie Ilisei”Edilul a adăugat că există planuri deosebit de importante și în domeniul protecției sociale, precum construirea unui cămin pentru persoane vârstnice, construirea unui centru pentru persoanele sau copiii cu dizabilități și înființarea unui centru social pentru tineret.În domeniul sănătății se dorește modernizarea și dotarea cu aparatură performantă a Spitalului Municipal Medgidia, precum și reabilitarea Ambulatoriului Policlinica Medgidia.„În ceea ce privește educația, cultura și religia, municipalitatea are în plan, pe lângă acțiunile periodice de reabilitare a unităților de învățământ, modernizarea bibliotecilor, crearea de centre de tip after - school pentru copiii predispuși la abandon școlar, și construirea unui Centru cultural multietnic pe spațiul fostului seminar turcesc”, a mai precizat edilul din Medgidia.Totodată, el a explicat că și în plan turistic există proiecte care vizează reabilitarea și conservarea monumentelor și clădirilor istorice, amenajarea falezei de promenadă, sau introducerea portului Medgidia în circuitul turistic. De asemenea, în domeniul sportului, municipalitatea va reabilita întregul complex sportiv „Eftimie Ilisei”, va renova sălile și terenurile de sport aferente unităților de învățământ și va construi un skatepark în parcul central.