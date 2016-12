Ce planuri are primarul din Medgidia pentru acest an

3

Vrajelile lui Iordache

A venit vremea in care Iordache trebuie sa dea socoteala medgidienilor!!! Incearca sa ne prosteasca venind cu niste proiecte care in primul rand nu-i apartin !Patru ani a dormit,s-a plimbat prin tari straine,a chefuit ,s-a prostituat, si acum vine si ne spune ca el are planuri marete cu acest oras. FALS!!!MINTE CU NERUSINARE!!! Daca pana acum spunea si se vaita in fiecare sedinta de consiliu ca nu are bani si ca vina intotdeauna o purta Moinescu, iata ca dintr-o data au aparut si banii. Ce sa intelegem ???? Ca Iordache a avut intotdeauna bani ramasi de la MOINESCU si ca nu i-a folosit niciodata pentru ca s-a gandit ca vor veni vremuri tulburi.Si iata ca au venit !!! Acum scoate Iordache banii de la ciorap, fluturandu-i pe sub nasul alegatorilor si spunandu-le ca are bani pentru proiectele gandite de altul si anume ,,MOINESCU ". RUSINE IORDACHE !!! Minciuna are picioare scurte !!! Adevarul a iesit la iveala !!!Avea dreptate Moinescu cand spunea ca ti-a lasat bani cu caciula!!! Si tu ca un milog te vaitai !! Am crezut in fata aia ta de ,,IDIOT". Si uite unde am ajuns !!! In luna iunie vom indrepta lucrurile cu siguranta!!! VOM VOTA MOINESCU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!