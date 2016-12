Ce planuri are Manea Mogoş pentru oraşul Eforie

Partidul Poporului Dan Diaconescu își prezintă candidații

Ce planuri are Manea Mogoș pentru orașul Eforie

Manea Mogoș, candidat la funcția de primar al orașului Eforie din partea Partidului Poporului - Dan Diaconescu, își prezintă platforma program.Astfel, împreună cu echipa sa de consilieri, Manea Mogoș și-a propus să creeze locuri de muncă pentru locuitorii orașului, prin realizarea de parteneriate între primărie și agenții privați, să construiască locuințe pentru tineri și persoane cu probleme sociale, să înființeze Casa de Cultură, dar și două centre medicale de permanență și ambulator cu laborator de analize medicale.„Vom face demersuri pentru scăderea costului apei, vom înlocui ajutoarele alimentare cu bonuri valorice, vom reabilita toate străzile și trotuarele, vom extinde rețelele de apă-canal și de distribuție electrică în zonele care nu beneficiază momentan de aceste facilități, vom reduce taxele și impozitele pentru unele categorii de persoane defavorizate și vom interzice construirea pe spațiile verzi. Această din urmă măsură va fi luată în beneficiul locuitorilor comunității, pentru menținerea unei suprafețe de cel puțin 20 mp / locuitor”, ne-a declarat Manea Mogoș.Încurajarea investitorilor (români și străini) în domeniul producției și al turismului, înființarea unei creșe în Eforie Nord și modernizarea celei din Eforie Sud, înființarea a două piețe agroalimentare, informarea cetățenilor orașului cu privire la hotărârile pronunțate în consiliul local și dispozițiile primarului și informarea cetățenilor privind cheltuirea banului public și consultarea lor privind investițiile de viitor ale orașului sunt alte puncte importante cuprinse în platforma program a candidatului PP-DD la Primăria Eforie.„Voi face program de audiențe pentru cetățenii Eforiei, separat pentru Eforie Sud, separat pentru Eforie Nord, pentru ca oamenii să nu se mai deplaseze pe drumuri. Răspunsul petițiilor va fi dat în termen legal, iar în caz de urgență, în termenul prevăzut de hotărârile de consiliu în vigoare. Îi voi trata pe cetățeni cu bun simț, competență și profesionalism”, a mai spus Manea Mogoș.Candidatul PP-DD la Primăria Eforie are experiența necesară în domeniu. Între anii 2004-2006, a lucrat în Primăria Eforie, ca director executiv al Direcției Corp Control, între 2006-2008, a fost director executiv al Direcției Poliției Comunitare Eforie, iar între 2008-2011, consilier local.Manea Mogoș știe care sunt marile probleme ale orașului. Mai mult, candidatul PP-DD spune că are și soluțiile necesare pentru rezolvarea acestor probleme.„29 de străzi sunt la stadiul de pământ, iar 21 de străzi sunt neasfaltate. Acestea nu au avut și nici nu au trotuare, iar restul sunt sparte, rupte, nu au mai fost reabilitate de pe vremea comunismului. Spațiile verzi se reduc văzând cu ochii, parcurile au fost vândute și s-a dat voie să se construiască la greu pe spațiile verzi. Orașul și comunitatea au nevoie de locuințe în special pentru tineri și persoane cu probleme sociale. Orașul duce lipsă de locuri de parcare. Falezele au devenit impracticabile, zonele de promenadă s-au transformat în zone periculoase, motiv pentru care, an de an, pierdem tot mai mulți turiști. Centre de agrement nu există în Eforie, iar investitorii în turism ne-au ocolit, deoarece condițiile ce trebuie respectate, inclusiv comisioanele, sunt peste puterile lor. Orașul a decăzut din punct de vedere economic, una din cauze fiind lipsa locurilor de muncă. Starea de curățenie a orașului lasă de dorit, în ciuda prețului mare pe care-l plătim societății de salubrizare. Orașul suferă ca urmare a comerțului stradal inestetic și necivilizat”, a declarat Manea Mogoș, care și-a luat și un angajament: „După data de 10 iunie 2012, dacă cetățenii vor avea încredere în mine, va avea loc o mare schimbare, în primul rând în comportamentul, atitudinea administrației publice, de la primar până la ultimul referent, față de cetățeni, nu pentru alt motiv, ci pentru că sunt angajați în slujba comunității. În activitatea administrației publice locale, nu se va mai face deosebirea între culoarea politică a cetățenilor. Înainte de a fi PSD-ist, PNL-ist, PP-DD-ist, suntem oameni, iar oamenii au drepturi egale și aceste drepturi trebuie respectate. Voi acorda atenția cuvenită problemelor orașului și voi fi alături de oameni zi și noapte, la bine și la greu”.