Ce parlamentari ar putea să-şi plătească singuri benzina în perioada vacanţei

Ce parlamentari ar putea să-și plătească singuri benzina în perioada vacanței

Președinții comisiilor care au beneficiat de mașini și benzină în perioada vacanței parlamentare își vor plăti combustibilul "din buzunar", ori li "se taie din cotă", a anunțat președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, întrucât această situație este interzisă de Biroul Permanent. El a spus că a cerut secretarului general al Camerei să le impute președinților comisiilor aceste sume, care au fost folosite fără respectarea regulamentului."Am cerut secretarului general să le impute și celor care au semnat, și președinților de comisii acești bani, pentru că se pare că noi nu am învățat că nu trebuie să respectăm legea, regulamentele și ce am aprobat în Biroul Permanent. Am cerut secretarul general să facă un raport și să găsească o soluție, legal, ori le taie din cota de benzină pentru lunile februarie, martie, aprilie, mai, ori plătesc din buzunarul lor de parlamentar ceea ce nu vor să respecte prin decizia celor care îi trimite în Biroul Permanent", a adăugat Zgonea, citat de Mediafax.