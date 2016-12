Ce părere are senatorul Mircea Geoană despre candidatura lui Klaus Iohannis

Senatorul PSD Mircea Geoană este de părere că liderul liberal Klaus Iohannis, candidatul ACL în alegerile prezidențiale, are șanse de a intra în turul II al scrutinului. „Candidatura lui Iohannis este cronica deja anunțată a unei schimbări de garnitură la nivelul PNL în principal. Este un candidat care trebuie tratat cu foarte multă atenție și care, sunt convins că din partea PSD-ului și a celor care vor intra în competiție de pe stânga, de pe dreapta, de pe centru, va reprezenta un candidat cu șanse să intre în turul II. Fiecare are șansa sa și, după o campanie care a pornit foarte lent și relativ puțin atractiv ca și comunicare publică, sunt convins că, dacă va intra în turul II și cred că are o șansă să intre, va fi un candidat pe care va trebui să îl tratăm cu toată atenția și să ne luăm măsurile de precauție pentru a putea câștiga”, a declarat Geoană. Social-democratul a adăugat că, în opinia sa, „principala hibă” a liderului PNL este aceea că nu are conturat un proiect național pe care să-l prezinte, în campania electorală, românilor. Totodată, Mircea Geoană a subliniat faptul că în 2009 l-a propus pe Klaus Iohannis ca prim-ministru, însă „una este să fii pe o funcție numită, să fii numit administrator al treburilor Guvernului, și alta să fii președinte”, adăugând că, în actualul context extern, este nevoie de un președinte „mai copt și mai experimentat”. „E nevoie de anvergură mai mare, de o expertiză mai mare, de expunere internațională mai mare”, a mai spus Geoană.