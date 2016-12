Ce opţiune are ALDE pentru TVA

Ce opțiune are ALDE pentru TVA

Vicepreședintele ALDE Cătălin Beciu a declarat, astăzi, că partidul din care face parte susține Codul fiscal așa cum a fost votat în Parlament."Susținem Codul fiscal așa cum a fost el adoptat de către Parlament. Am luat act de propunerile popularilor din PNL și le vom discuta în interiorul partidului apoi în cadrul coaliției și vom încerca să găsim un punct de vedere comun în final. Noi nu am semnat acest acord. Am venit astăzi cu documente care atestă susținerea pe care o avem din partea mediului antreprenorial, patronatele mari, UGIR, Consiliul Național al IMM-urilor, care ne-au trimis scrisori de susținere a promovării Codului fiscal în forma adoptată deja. Noi vrem TVA de 19%, impactul psihologic este unul foarte important, sunt antreprenor de 25 de ani, știu ce înseamnă asta", a spus Cătălin Beciu la Palatul Parlamentului, la finalul întâlnirii tehnice dintre reprezentanții partidelor pe tema Codului fiscal.El a adăugat că ALDE va decide cel mai târziu vineri cum va vota în Parlament la Codul fiscal, retrimis de președintele Klaus Iohannis spre reexaminare.