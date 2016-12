Ce mesaj a transmis Elena Udrea pe facebook, după ce a fost arestată

Ştire online publicată Miercuri, 11 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Elena Udrea a transmis un mesaj pe Facebook, după decizia ÎCCJ de miercuri seară, când s-a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, spunând că are încredere că, în urma apelului, această măsură va fi ridicată, "probabil, luni"."Nu poți pune cătușe adevărului! După acest lucru mă ghidez în această perioadă. Așa că voi încerca, aici, pe facebook, să comunic cu voi și să spun adevărul așa cum îl știu eu", a scris Udrea, făcând precizarea, pentru a nu "isca vreo dezbatere", că nu are acces la telefon sau internet, mesajele care ar urma să fie postate fiind transmise prin intermediul avocatului.Ea mai spune că, după decizia de miercuri seară a Înaltei Curți de Casație și Justiție, are "o veste rea și una bună"."După decizia din această seară a ÎCCJ, am o veste rea și una bună: • Vestea rea este că s-a dispus arestarea mea preventivă pentru 30 de zile. Am încredere însă că, în urma apelului, această măsură va fi ridicată. Probabil, luni. • Vestea bună este că judecătorul a invalidat încă două capete de acuzare ale procurorilor care mi-au cerut arestarea în dosarul Microsoft: o acuzație de trafic de influență și cea rămasă de spălare de bani. Practic, acuzațiile de spălare de bani au căzut", a notat Udrea.