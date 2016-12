Ce mesaj a transmis constănţenilor deputatul PP-DD Andrei Răzvan Condurăţeanu

Ce mesaj a transmis constănțenilor deputatul PP-DD Andrei Răzvan Condurățeanu

La împlinirea a doi ani de la înființarea PP-DD, deputatul Colegiului 3 din Constanța, Andrei Răzvan Condurățeanu, a mulțumit electoratului pentru faptul că poate fi reprezentantul lor și al PP-DD în Parlamentul României.Andrei Răzvan Condurățeanu a spus că a contribuit la clădirea acestui partid în baza experienței politice acumulate în timp.„Știu că un partid tânăr este mai orientat către soluții, către rezultate concrete și această orientare îmi permite să mă manifest cu întreaga mea energie și să demonstrez că sunt cu adevărat un om al faptelor.La doi ani de la existența partidului și la aproape un an de când îmi desfășor activitatea ca deputat, doresc să vă transmit considerația mea și să vă fac cunoscută activitatea mea, de până acum, în Parlamentul României. Am formulat nu mai puțin de 19 propuneri legislative. Multe dintre acestea se referă la copiii noștri, al căror viitor mă preocupă, dar și la dumneavoastră, părinții sau bunicii acestor copii”, a spus Condurățeanu.El a trecut în revistă inițiativele sale privind modificarea și completarea legii educației naționale, modificarea legii privind alocația de stat pentru copii, acordarea de ajutor financiar pentru nou născuți, acordarea către preșcolarii și elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat, a unui supliment alimentar sub formă de pachete alimentare sau o masă caldă. De asemenea, parlamentarul constăn-țean a mai solicitat modificarea legii privind regimul juridic al adopției, modificarea legii privind sistemul unitar de pensii publice, modificarea legii privind venitul minim garantat, modificarea legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, modificarea legii privind reforma în domeniul sănătății.Pe de altă parte, deputatul Andrei Răzvan Condurățeanu a specificat că și la nivelul Colegiului 3, prin cabinetul parlamentar din Cernavodă, a lansat încă de la început Campania „Ajutor de la om la om”, care creează mai presus de toate solidaritatea uma-nă.„Exemplul cel mai recent și elocvent îl reprezintă implicarea dumneavoastră, mai ales al locuitorilor orașului Cernavodă, în sprijinul semenilor sinistrați din localitatea Cudalbi, județul Galați. În mai puțin de 12 ore, s-au colectat aproximativ 400 kg obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte, 800 kg de cereale, 300 kg făină, obiecte de mobilier, baxuri de apă minerală, alimente de bază”, a mai spus Condurățeanu.