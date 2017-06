Ce mai pregăteşte Guvernul. Salariaţii ar urma să-şi plătească singuri impozitul

Ce mai pregătește Guvernul. Salariații ar urma să-și plătească singuri impozitul

Drept urmare, cota unică de impozitare a veniturilor persoanelor fizice ar putea fi înlocuită cu un impozit de 10% pe venitul global al gospodăriilor, venitul impozabil urmând să fie stabilit după ce din suma totală câștigată de membrii unei gospodării vor fi scăzute o serie de cheltuieli și acordate anumite deduceri.Potrivit proiectului, fiecare gospodărie va beneficia de un punctaj acordat în funcție de numărul membrilor de familie și de un plafon neimpozabil. Venitul anual global impozabil se stabilește după scăderea, din venitul anual, al acestui plafon neimpozabil. Conform formulei de calcul din proiect, stabilirea plafonului neimpozabil aferent gospodăriei se calculează ca produs între punctajul acordat gospodăriei, 1.000 de lei și 12 luni (Pn = P x 1.000 lei x 12 luni). Punctajul alocat gospodăriei este egal cu numărul membrilor gospodăriei plus un punct (P = număr de puncte +1). Astfel, de exemplu, în cazul unei gospodării cu o singură persoană, plafonul neimpozabil va fi de 24.000 lei/an.v v vContribuția de sănătate plătită, prima de asigurare obligatorie pentru casă și mașină sau programele educaționale pentru copii, precum before și after school sau grădinițe particulare, dar și abonamente la sala fitness, gimnastică, dans, alte activități sportive, cheltuieli cu medicamentele, biletele la teatru și film urmează să fie deduse la calculul venitului impozabil. Pentru a demonstra aceste cheltuieli, cel care va solicita deducerea trebuie să atașeze facturile sau chitanțele.Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor documentului, sunt următoarele: venituri din activități independente, venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, venituri din pensii, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din premii sau jocuri de noroc.În acest context, reprezentanții Guvernului au transmis că își doresc ca modificarea sistemului de impozitare a veniturilor să fie bine fundamentată, precizând că acest proiect va fi definitivat numai după consultarea specialiștilor. În acest scop, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, sunt în desfășurare consultări pe această temă.„Conceptul de la care au plecat aceste consultări presupune, pe de o parte, încurajarea unor politici publice cum ar fi sănătatea sau educația, prin acordarea de deductibilități fiscale. Pe de altă parte, scopul acestei noi abordări este combaterea evaziunii fiscale, prin încurajarea contribuabililor să ceară bonuri sau facturi fiscale, pe care să le folosească apoi pentru obținerea deducerilor menționate mai sus”, a transmis Guvernul, prin intermediul unui comunicat de presă.v v vÎn altă ordine de idei, anumiți specialiști văd implementarea acestui proiect ca un lucru foarte bun, deoarece noul model de impozitare va crea noi locuri de muncă pentru consultanții fiscali. În plus, susțin ei, se vor responsabiliza mult mai mult familiile, în sensul că oamenii vor fi mult mai atenți cu facturile.Pe de altă parte, specialiștii mai susțin că, pentru punerea în practică, este nevoie și de tehnologie care va aduce, în cele din urmă, un sistem fiscal mai adaptat economiei românești a anului 2020.