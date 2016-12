Ce le-a transmis elevilor preşedintele Noua Republică Constanţa, Cătălin Anghel

Ce le-a transmis elevilor președintele Noua Republică Constanța, Cătălin Anghel

Marţi, 17 Septembrie 2013.

Președintele Noua Republică Filiala Constanța, Cătălin Mihai Anghel, a transmis, ieri, cu ocazia deschiderii cursurilor anului școlar 2013-2014, un mesaj adresat elevilor, profesorilor dar și părinților.„Începutul unui nou an școlar este un eveniment încărcat de emoții pentru toți cei care pășesc treptele școlii. Un an de școală este, fără îndoială, o etapă importantă în evoluția personală. Educația trebuie să fie centrată pe elev, pe nevoile și particularitățile fiecăruia. Susțin și eu ideea că „Educaia e cea mai puternică armă” pe care o avem pentru a dezvolta România. Pentru a nu îngroșa rândurile șomerilor de peste 10-15 ani eu cred că este important să se abordeze încă de pe acum și partea de educație antreprenorială, deschiderea către dezvoltarea personală și către zona emoțională, dar și abordarea curajoasă a temelor și metodelor colaborative moderne. Onorați profesori, vă suntem alături ca și părinți în efortul zilnic de a-i educa pe acești tineri ce vor fi modelați cu pricepere și răbdare în următorii ani. Este o mare responsabilitate să influențezi destinele acestor elevi care pot face diferența ulterior pe piața muncii din Uniunea Europeană. Pentru că, de ce să nu o spunem, acum concurența nu este numai între școlile dintr-un sat, oraș sau țară, este vorba de o globalizare a forței de muncă. Vor reuși numai cei ce înțeleg acest lucru, se adaptează la cerințele moderne și găsesc soluții în procesul educațional pentru a-l menține la cote înalte”, a spus Cătălin Mihai Anghel.În mesajul transmis, președintele Noua Republică Filiala Constanța s-a adresat și părinților cărora le-a mulțumit pentru efortul pe care îl fac în acești ani dificili din punct de vedere economic, asigurându-i că acest efort nu este zadarnic pentru că, investiția în educație este singura aducătoare de beneficii pe termen lung.În încheiere, Cătălin Mihai Anghel a spus că nu poate avea loc o reformă a societății românești fără o curățire a modului cum se face educație în România.„Nu se mai poate să ne mințim la nesfârșit pe noi și pe semenii noștri că avem un învățământ de calitate, dacă nu îl facem noi de calitate. Educația este cea mai importantă investiție pentru copiii noștri. Fără să investim în educație nu ne vom dezvolta ca națiune”, a mai spus Anghel care le-a urat succes și un an școlar bun tuturor.