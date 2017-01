Ce investiţii se vor face în 2012 în judeţul Constanţa

Ce investiții se vor face în 2012 în județul Constanța

Primăriile din județul Constanța și-au publicat deja pe paginile de internet planurile de investiții pe care urmează să le pună în executare pe parcursul anului 2012. Potrivit edililor, anul acesta se anunță unul cu cheltuieli limitate. Totuși, acestea vor fi axate pe reabilitări are rețelelor canalizare și de alimentare cu apă, proiecte eco și investiții în infrastructură. Planuri mari pentru Hârșova Potrivit planului de investiții pro-pus pentru anul 2012, Primăria Hârșova are în vedere reabilitarea unor artere de drum importante, precum și realizarea mai multor proiecte prin „Casa Verde”. Pe partea de infrastructură se dorește modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare atât la nivel de oraș, cât și pentru comunitatea din Ferma 1. De asemenea, se va turna covor bituminos pe drumul de legătură DN 2A - Vadu Oii, vor fi create drumuri de exploatare a suprafețelor agricole și vor fi pietruite rețelele de circulație urbană și rurală. Prin programul intitulat „Reabilitare și modernizare - 10.000 kilometri de drumuri” al Guvernului, va fi reabilitată trama stradală. În plus, se vor face lucrări de amenajare a centrului civic, a Pieței Ceres, a monumentelor de la intrarea în oraș, a trotuarelor, aleilor pietonale și a parcărilor. Cu privire la locuințele din Hârșova, primăria are în vedere reabilitarea mai multor clădiri cu risc seismic și extinderea rețelei electrice pentru blocurile sociale și ANL. Primăria condusă de Tudor Nădrag va extinde Grădinița „Tic Pitic”, va reabilita școala veche și Casa de Cultură, va construi o grădiniță în zona Varos, va rea-menaja Campusul de la Grupul Școlar „Carsium” și va dota Căminul Cultural cu echipamente specifice. De asemenea, vor fi amenajate terenuri de sport, va fi reabilitată Școala Port și se vor executa lucrări de modernizare la Liceul „Ioan Cotovu”. Ca proiecte de mediu amintim construcția unei stații de transfer pentru deșeuri, închiderea gropii de gunoi a orașului și amenajarea unor platforme de gunoi în satul Vadu Oii și zona Ferma 1. Prin programul Casa Verde vor fi înlocuite sistemele clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie la spital, creșă, cămin și la instituțiile de învățământ din oraș.Port pescăresc și turistic la CostineștiDeși pagina de internet a Primăriei Costinești nu a fost încă updatată cu un plan pentru anul 2012, într-un interviu acordat ziarului Cuget Liber primarul localității a vorbit despre planurile pe care le are pentru anul aceasta. Astfel, spune Traian Cristea, până în luna septembrie se dorește finalizarea proiectului pentru consolidarea falezei cu bani de la Ministerul Mediului. Investiția este de aproximativ 324 de miliarde de lei vechi, iar până în prezent a fost realizată o alee de promenadă de patru kilometri, situată între Tuzla și 23 August. De asemenea, în luna mai va fi demarat proiectul comun al Ministerului Agriculturii și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului prin care se dorește construirea unui port turistic și pescăresc în zona epavei. Proiectul are o valoare de aproximativ 5 milioane de euro, bani care vor veni de la cele două ministere. Acesta, spune primarul, este un proiect complex, prin care vor fi construite platforme pe apă și diguri, va avea camere frigorifice, hale de tranșare, un centru de colectare și toate dotările necesare desfășurării activității de pescuit industrial. Tot pentru 2012, Primăria Costinești are în plan lucrări de întreținere a drumurilor și a sistemelor de alimentare. Investiții de 1,2 milioane de lei la KogălniceanuPrimăria Mihail Kogălniceanu a decis să publice lista de investiții pe care le va face în 2012. De altfel, administrația condusă de Valer Iosif Mureșan a publicat și sumele aferente fiecărei cheltuieli în parte. Astfel, departamentului de servicii și dezvoltare publică i se vor aloca 240.500 de lei, bani care vor merge la extinderea rețelei electrice pentru satul Piatra, lucrările de alimentare cu apă pentru același sat și pentru Palazu Mic. De asemenea, administrația locală are în vedere accesarea unui program de eficientizarea a consumului de energie electrică în urma căruia ar putea fi montată o centrală eoliană cu o capacitate de 200 de kilowați. La capitolul transporturi se va aloca suma de 259.858 de lei, iar fondurile vor fi utilizate pentru continuarea programului de achiziționare a microbuzelor școlare și implementarea măsurii 125 privind drumurile de exploatare. O parte din acești bani, respectiv 54.859 de lei vor merge la pietruirea străzilor, lucrările plombare, reabilitarea trotuarelor, amenajarea de parcări și asfaltări. În plus, cu aproximativ 500.000 de lei va fi reabilitat parțial parcul central, lucrările incluzând și reabilitarea aleilor din jur. Reabilitarea școlilor și o biserică nouăPrimăria Saligny a ales să publice un plan detaliat a achizițiilor și cheltuielilor pe care inten-ționează să le facă anul aceasta. Din totalul de 1.985.590 de lei, 1.055.862 de lei vor merge la continuarea lucrărilor începute în anii precedenți, iar 595.817 de lei vor merge către investițiile noi. Astfel, se vor continua reparațiile la școala cu clasele I-IV din localitatea Făclia și se va finaliza construcția grădiniței cu program redus din Saligny. În plus, Primăria are intenția de a monta în cele două clădiri, precum și la grădinița și școala din localitatea Ștefan cel Mare, sisteme noi de încălzire care să utilizeze energie regenerabilă. Cu aproximativ 200.000 de lei primarul Gabriel Tătulescu are în vedere construirea unei Biserici Ortodoxe în localitatea Făclia, iar contra sumei de 460.000 de lei va continua reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Ștefan cel Mare.