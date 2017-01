Ce iniţiative legislative a mai depus deputatul Florin Gheorghe

Ce inițiative legislative a mai depus deputatul Florin Gheorghe

Deputatul Partidului Mișcarea Populară, Florin Gheorghe, a depus, zilele trecute, patru inițiative legislative pe care le-a elaborat în timpul vacanței parlamentare.„Am încercat, prin activitatea mea parlamentară, să elimin o parte dintre disfuncționalitățile legislative care, din nefericire, sunt încă prezente în legislația în vigoare și care servesc unor interese personale sau de grup și nu servesc intereselor românilor. Am decis să înaintez spre dezbatere Parlamentului României patru inițiative legislative de care societatea românească are nevoie”, a declarat deputatul constănțean Florin Gheorghe. El a spus că o inițiativă să referă la înlăturarea neclarităților din Legea Educației Naționale privind organizarea programului „Școală după școală”, pentru a înlătura presiunea financiară la care sunt supuși unii părinți, de a-și duce copiii la programe after school organizate în spații improvizate, de personalul didactic/nedidactic al școlilor sau de autoritățile locale. Totodată, o altă inițiativă modifică unele prevederi din OUG nr. 34/2006 privind achizițiile publice, prin care firmele vor trebui să-și dovedească propria capacitate de a onora contractele câștigate, defalcat, pentru fiecare contract în parte.„Nu mai dorim ca o firmă cu cinci angajați să câștige 40 de contracte, deși ea nu poate onora mai mult de unul”, a precizat Florin Gheorghe. El a adăugat că o altă inițiativă se referă la sumele cuvenite participanților la fondurile de pensii administrate privat, Pilonul II, care trebuie să fie cel puțin egale cu valoarea lor reală din momentul contribuției. „Ultima inițiativă depusă corectează nedreptatea pe care USL a făcut-o în vara anului trecut, modificând într-un mod absurd sau, poate, interesat Legea privind asigurarea obli-gatorie a locuinței, prin care cetățenii care dețin o poliță facultativă de asigurare a locuin-ței trebuie să încheie și o poliță obligatorie. Vrem să corectăm această prevedere absurdă”, a spus parlamentarul. Florin Gheorghe a mai anunțat că are în lucru și alte inițiative, însă, înainte de a le înainta Parlamentului, dorește să se consulte cu reprezentanții societății civile și, pe cât posibil, și cu cei afectați de viitoarele inițiative.