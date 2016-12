Ce îi cere Mişcarea Populară lui Victor Ponta

Ce îi cere Mișcarea Populară lui Victor Ponta

Partidul Mișcarea Populară îi cere premierului Victor Ponta demiterea urgentă a ministrului Culturii, Daniel Barbu, ca urmare a recentelor afirmații privind costul îngrijirii bolnavilor infectați cu HIV.„Printr-o scandaloasă lipsă de delicatețe umană, ministrul Barbu a comparat costul îngrijirii bolnavilor infectați cu HIV cu cel al festivalului Shakespeare. Câtă lipsă de compasiune poți avea pentru a batjocori suferința semenilor infectați cu HIV, cel mai adesea din chiar neglijența criminală a sistemului de sănătate românesc? Declarația ministrului Barbu este descalificantă nu doar pentru demnitar, ci pentru om”, afirmă vicepreședintele PMP, Adrian Papahagi, într-un comunicat de presă.El susține că Mișcarea Populară cere premierului Victor Ponta „demiterea urgentă” a ministrului Barbu. „Prin cinismul său, domnul Barbu s-a descalificat ca om și nu mai poate sluji binele comunității”, a mai spus Papahagi. Ministrul Culturii, Daniel Barbu, a făcut, recent, la Craiova, o comparație între finanțarea Programului Național de Prevenire și Control HIV/ SIDA și cea a festivalurilor culturale „După părerea mea, nu suntem în Africa de Sud. Nu sunt milioane de concetățeni afectați de acest hidos flagel al epocii noastre. Nu înțeleg, eu personal. Am fost cutremurat când mi-am dat seama câte Festivaluri Shakespeare sau cât de amplu am putea face evenimentul Festivalul Shakespeare de la Craiova dacă nu am avea acel program sau dacă acel program ar fi la jumătate”, a spus Daniel Barbu.