CE FACEM CU MAIDANEZII? Cine este pentru şi cine împotriva eutanasierii

Aseara, incuiam masina si 4 maidanezi mi-au incoltit sotia si cei 2 copii. Am intrat intre ei, i-am imprastiat si era cat pe ce sa-l prind pe unul si sa-l schilodesc. Toate astea sub privirile siderate ale unor vecini iubitori de rect canin, siderati ca era cat pe ce sa mierlesc un caine, nu ca au sarit pe familia mea. Au realizat ca la cat am urmarit cainii, daca deschidea unul din ei gura, ii sarea si lui o piatra in gura, garantat. Sa concluzionam, doi copii mici, iubitori de caini, ca asa cum am mai spus am si eu 4 caini, copii insotiti de ambii parinti, au ajuns in aceasta situatie. Cainii nu au fost provocati, speriati, amenintati dar probabil li s-a invadat teritoriul. Orasul e al oamenilor, nu al cainilor, deci noua ni s-a invadat teritoriul. Sa fie exterminati TOTI, fara exceptie ! Daca ne legam de dreptul de proprietate al caselor, d c sunt nevoit sa cer acordul vecinilor pt debransare de la caldura, racord gaze, facut firma in bloc, dar nu pentru un kakat de caine care latra si face mizerie. Am dreptul si eu la liniste. Gazele nu fac galagie, firma nu, cainele e animal dar pt el nu trebuie acordul nimanui. Serios ? Executati toti si daca tot suntem catalogati drept mai animale decat animalele, vreau si log in fata, sa ma asigur ca nu i-a facut nimeni scapati, cum s-a intamplat cu nenorocita din Bucuresti.