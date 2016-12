Ce evenimente importante au avut loc la Techirghiol

Locuitorii orașului Techirghiol au avut mai multe motive de sărbătoare în acest sfârșit de săptămână, stațiunea fiind gazda a trei evenimente, atât religioase, cât și de divertisment.Astfel, în cursul zilei de sâmbătă, a avut loc sfințirea locului pentru noua biserică din cadrul Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol, eveniment, care s-a bucurat de participarea prefectului Claudiu Palaz, a primarului orașului, Adrian Stan și a Înalt Preasfinției Sale Teodosie. După punerea pietrei de temelie, organizatorii împreună cu oaspeții, care s-au simțit generoși, au participat la o acțiune caritabilă prin care au fost strânse fondurile necesare construirii noii biserici. Evenimentele au fost prilejuite de împlinirea a 112 ani de activitate medicală balneară la Techirghiol. Tot în acest sfârșit de săptămână a fost sfințită o capelă a Bisericii Sfântul Ilie și a avut loc o competiție de yachting pe lacul Techirghiol dedicată Zilei Dobrogei. La eveniment au participat șase cluburi din București și Constanța și un club din localitatea Balcic.„Techirghiolul este un loc în care problemele de suflet se soluționează odată cu problemele de sănătate. Pe lângă apele cu proprietăți curative, nămolul și celelalte facilități medicale pe care localitatea le are, oamenii pot veni aici pentru a-și găsi liniștea sufletească, atât la binecunoscuta mănăstire, cât și la capela ce urmează a fi construită în curtea sanatoriului”, a declarat Adrian Stan.Potrivit primarului, evenimentul sportiv de sâmbătă a fost un preambul al Zilei Dobrogei, pentru care administrația locală are planificate mai multe evenimente.„Avem multe manifestări în plan, însă, având în vedere că Ziua Dobrogei va fi în cursul săptămânii am decis să amânăm evenimentele pentru ziua de 1 Decembrie, când vom dezveli două plăci comemorative. Una îi este dedicată regelui Carol I pentru contribuția sa ca unificator al Dobrogei, iar cea de-a doua este pentru jubileul Regelui Mihai I și pentru faptul că Majestatea Sa a primit titlul de Cetățean de onoare al orașului”, a declarat primarul Stan.