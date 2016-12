Ce decret a semnat Traian Băsescu

Președintele Traian Băsescu a semnat, ieri, decretul privind eliberarea din funcția de consilier prezidențial a lui Peter Eckstein-Kovacs, informează Administrația Prezidențială. Eckstein-Kovacs, care coordona Departamentul pentru minorități naționale din cadrul Administrației Prezidențiale, și-a anunțat, pe 1 septem-brie, intenția de a demisiona din funcția de consilier al președintelui Băsescu. El a precizat că decizia de a-și da demisia are legătură cu faptul că are un punct de vedere diferit de cel al președintelui Traian Băsescu cu privire la proiectul Roșia Montană, fapt ce nu era compatibil cu postul pe care îl deținea. „Eu am venit în postul de consilier după o carieră lungă politică și în care m-am pronunțat consecvent pentru interzicerea cianurilor în minerit. Am fost semnatar al unei inițiative legislative care introducea acest lucru în legea minelor. Eu am căutat consensul, l-am căutat cu știință, însă pur și simplu n-am putut să tac și într-o astfel de situație, a apărut o situație de incompatibilitate: consilierul consiliază și nu îl contrazice pe președinte”, a declarat Peter Eckstein-Kovacs.