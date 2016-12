Ce decizie comună au luat senatorii Banias şi Chiru

3

asa se realieaza o dreapta puternica

E bine ca vor locui sub acelasi acoperis pentru ca sa se obisnuiasca toti cu traiul in comun in penitenciar.Constatam ca pliticianistii sunt adevarati maestri in a face si desface aliante , prietenii, colaborari , etc.Oligarhii, mafiotii, indiferent de rang si functie sunt solidari sau devin solidari daca interesele lor o cer.Mai usor faci din pungas un mare financiar ,din camatar un negustor si din curva femeie onesta decat sa-i transformi pe Banias, Chiru, Hasotti,Dragomir, Manea in politicieni cinstiti si lideri capabili sa faca ceva si pentru prostii care i-au ales.Valul evenimentelor din 1989 a adus in politica toate scursurile societatii, in fruntea carora se situeaza indivizi de talia lui Nastase ,Voiculescu etc la nivel national si asemenea lor alte lepadaturi la nivel local.Toti sunt rezultatul usurintei cu care oricine poate parveni in Romania. Au ajuns la putere si bogatie fara ca ei sa justifice prin munca si capacitatea lor ca merita pozitia pe care au dobandit-o.