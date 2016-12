Ce cred liberalii despre sondajul Cuget Liber

Întrebat cum își explică procentele din sondajul de opinie publicat de Cuget Liber, în care USL figurează cu 63% liberalul Victor Manea, cu doar 0.5%, Gheorghe Dragomir a replicat: "Dacă sondajul este făcut de voi, este clar. Nu poți face un sondaj de opinie pe 500 de persoane, în municipiul Constanța trebuie efectuat un sondaj pe cel puțin 1.000 de persoane pentru a fi relevant. Noi am făcut un sondaj, un sondaj corect pe 1.200 de persoane așa cum este recomandat. Acesta arată cifre diferite, USL-ul are cel puțin 80%, iar Victor Manea are mai mult de atât, dar nu vreau să dau aceste informații PDL-ului". Declarațiile lui Dragomir au fost susținute și de consilierul local, Dan Antonoaea Zepa, care a contestat modul în care a fost realizat sondajul pornind de la marja de eroare și până felul în care s-a obținut rezultat ce viza opțiunea oamenilor pentru Primăria Constanța."Pentru a afla care este procentul atribuit unei persoane trebuie ca aceasta să fie considerată contracandidat, ori Victor Manea nu este", a explicat Antonoae. "În ceea ce privește Constanța, am declarat dintotdeauna că Radu Mazăre este candidatul la primărie din partea USL", a mai adăugat Dragomir.