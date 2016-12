Ce constănţeni candidează la alegerile europarlamentare

Ce constănțeni candidează la alegerile europarlamentare

Partidele politice se află în febra pregătirilor pentru alegerile europarlamen-tare, listele finale cu cei care vor reprezenta formațiunile politice fiind deja depuse la Biroul Electoral Central. De altfel, unele partide și-au lansat deja candidații ce se află pe lista scrutinului din data de 25 mai. Alianța Electorală PSD-UNPR-PC, Partidul Democrat Liberal, Partidul Național Liberal, Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul Mișcarea Populară, Partidul Noua Republică, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD), Partidul Poporului Dan-Diaconescu, Partidul Dreptății Sociale, Partidul Ecologist Român, Alianța Națională a Agricultorilor, Forța Civică, Partidul Verde și Alternativa Socialistă au depus câte o listă de candidați, în vreme ce Partidul România Mare (PRM) două - de către Corneliu Vadim Tudor, respectiv Gheorghe Funar.Candidații independenți care și-au depus candidatura la europarlamentare sunt: Georgiana Corina Ungureanu, Filip Constantin Tițian, Adrian Toader, Dănuț Liga, Vasile Iustuc, Nicolae Toteanu, Paul Purea, Pericle Capsali, Peter Costea, Mircea Diaconu și Valentin Eugen Dăeanu.Potrivit lui Victor Ponta, Alianța PSD-UNPR-PC își propune ca la alegerile europarlamentare să obțină un scor de 35%, însă de la Constanța nu se află niciun candidat. De altfel, liderul PSD Constanța Radu Mazăre a spus de mai multe ori că organizația pe care o conduce nu este interesată să aibă un candidat propriu. La rândul său, președintele PNL, Crin Antonescu, a afirmat recent că obiectivul liberalilor pentru ale-gerile europarlamentare este obținerea unui scor de 25% din voturi și a adăugat că, în situația în care candidații partidului vor obține sub 20%, el își va da demisia din fruntea partidului. Pe locurile eligibile, PNL Constanța nu are un candidat propriu însă, președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a spus că propunerea lor este fostul ministru al Transporturilor, Ramona Mănescu. Totuși, pe listă se mai află și tânăra constănțeancă Cristina Steliana Mihailovici de la PNL Constanța, care nu este pe un loc eligibil, dar se află printre cei 13 tineri liberali care reprezintă Tineretul Național Liberal și Cluburile Studențești Liberale pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare. Președintele PDL, Vasile Blaga, și-a exprimat speranța ca democrat-liberalii să obțină în urma scrutinului din 25 mai șapte-opt locuri în Parlamentul European. Deși inițial, se vehicula că PDL Constanța va avea un candidat propriu în persoana fostului deputat Zanfir Iorguș, acesta s-a retras. Astfel, potrivit liderului PDL Constanța, Gigi Chiru, democrat-liberalii de la malul mării îl vor susține pe Traian Ungureanu. Lista PP-DD este deschisă chiar de președintele fondator al partidului, Dan Diaconescu și actualul lider al formațiunii, Simona Man. Cum organizația județeană de la Constanța a dovedit la alegerile locale și parlamentare că poate obține scoruri bune, efortul celor din Constanța este răsplătit iar președintele PP-DD Constanța, Gheorghe Slabu se află pe poziția a șaptea la alegerile europarlamentare. Și Partidul Mișcarea Populară a depus lista pentru scrutinul din 25 mai, însă pe ea nu se află niciun constănțean. Potrivit deputatului Elena Udrea, PMP are un scor electoral în prezent de peste 10 procente. Forța Civică a depus la Biroul Electoral Central o listă cu 42 de candidați pentru alegerile euro-parlamentare, cu o medie de vârstă de 41 de ani. Așa cum a promis, președintele formațiunii, Mihai Răzvan Ungureanu, specialiștii din partid i-au selectat riguros pe cei care au dorit să candideze și, în urma interviului, pe lista finală se află și constănțeanca Alma Micu de profesie economist și manager. Președintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, a declarat că ținta în alegeri este obținerea unui scor de cel puțin 5% dintre voturi. Primii candidați ai Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat la euro-alegeri sunt liderul formațiunii, Aurelian Pavelescu și constănțenii Sebastian Bodu și Maria Stavrositu, președinta filialei Constanța și vicepreședinte al PNȚCD.