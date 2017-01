Ce condiţii pune Opoziţia pentru a semna Tratatul Fiscal

1

Niste ticalosi

Ce cauta in poza acest Bogdan Niculescu Duvaz care a contribuit decisiv la falimentarea societatii Steaua de Mare din Eforie Nord. La o emisiune televizata in direct cu telespectatorii a apreciat ca a intervenit la Bancorex pentru ca S.C.Steaua de Mare din Eforie Nord sa poata primi un credit de cinci miliarde lei (1994). Am intervenit telefonic si l-am intrebat cum de a fost posibil acest credit atata timp cat SC avea un patrimoniu de nici doua miliarde lei. Rspunsul il vedem astazi SC in faliment, salariati fara locuri de munca, banca pagubita, etc. Ma tot intreb pe cine mai reprezinta astfel de oameni in politica...PS la acea perioada SC beneficia de un management privat reprezentat de Gaina Cornel. Nici astazi nu se stie cati bani au fost investiti in SC si cati a dirijat in delta managerul privat.