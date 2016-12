Ce condiţie trebuie să îndeplinească cei care vor să ajungă parlamentari PMP

1

S-A GASIT VINOVATUL .

Are dreptate dl Basescu , dar omite sa spuna ca politica , in vai de zilele noastre , nu poate fi facuta decat de oameni fara meserie , fara caracter , fara principii . S-a gandit cineva ce ar insemna de ex. un parlament fara categoriile de mai sus ? Un parlament in care s-ar vota pe banda rulanta legi care ar hotara ca sa existe un numar mic de parlamentari , cu salarii care sa nu depaseasca salariul unui profesor , care sa limiteze mandatul de parlamentar la cel mult doua legislaturi , si sa emita o lege prin care sa se confiste orice avere care nu poate fi justificata prin afaceri sau drepturi obtinute legal ? Are PMP astfel de oameni , sau va apela ca si pana acum la scursorile traseiste din alte partide , care ,la randul lor sunt formate din acelasi soi de politicianisti ? PMP are in Constanta un singur om de valoare , pe Palaz , un eminent om politic , mare specialist in administratie , adearat om de cultura etc etc . PMP a mai avut doi valorosi de talia lui Palaz : pe Gheorghe si pe Tararache , dar I-a pierdut . Lipsa de profesie in partide incepe o data cu recrutarea tinerilor care , de regula fac parte din familiile politicianisitlor care conduc partidele , care n-au chef de munca intr-o meserie cinstita si care se bazeaza pe capitalul strans de babacii lor .