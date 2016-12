Ce bunuri a dobândit preşedintele Senatului, Mircea Geoană, în 2011

Ce bunuri a dobândit președintele Senatului, Mircea Geoană, în 2011

Președintele Senatului, Mircea Geoa-nă, a obținut, prin succesiune, în anul 2011, obiecte de valoare estimate în total la 140.000 de lei, precum și sumele de 105.854 euro și 11.869 de lei, conform declarației de avere actualizate. Mircea Geoană declară în continuare un teren intravilan în Corbeanca, deținut de soția sa și o cotă parte de 1/2 dintr-un apartament cu o suprafață de 98 metri pătrați, care aparține tot Mihaelei Geoană prin donație de la o rudă de gradul 1. Președintele Senatului deține obiecte de artă și bijuterii, dobândite în perioada 1985-2009, estimate la 36.000 lei și obiecte de cult, dobândite în 1985-2007, estimate la 12.000 lei.Conform declarației de avere, Mircea Geoa-nă a obținut, în anul 2011, prin succesiune, obiecte de mobilier, opt icoane pe lemn, sticlă, tablouri ale unor pictori români și străini estimate la 75.000 de lei și obiecte decorative din argint, cristal, bronz, porțelan și sticlă, estimate la 65.000 de lei.Președintele Senatului mai declară două depozite bancare constituite în anul 2011, cu mențiunea „succesiune”, în care are 105.854 euro și 11.869 de lei.Familia Geoană mai are în diverse conturi și depozite bancare 174.027 lei, 178.365 USD și 446 euro. Taxa de școlarizare a fiului lui Mircea Geoană, în valoare de 18.605 euro, a fost achitată de Ion Costea, socrul acestuia, iar taxa de școlarizare a fiicei lui, Ana Maria, în valoare de 18.800 euro, a fost achitată de mama lui Mircea Geoană, Elena Iuliana.În precedentul an fiscal, Mircea Geoană a obținut din indemnizația de senator suma de 77.472 lei. Soția acestuia a încasat 39.001 lei ca director al Fundației Renașterea și 21.968 lei din consultanță pentru Alma Interior Concept SRL.