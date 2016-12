Ce buget va avea Ministerul Apărării în urma rectificării

Bugetul MApN nu va scădea în urma rectificării bugetare, suma de 96 de milioane de lei care a fost disponibilizată aparținând bugetului de asigurări sociale, a declarat, azi, ministrul Mircea Dușa."Rectificarea va fi una pozitivă, am văzut o sumă care a fost afișată de site-ul Ministerului de Finanțe, o sumă de 96 de milioane, este o sumă pe care ministerul a disponibilizat-o și nu se referă la bugetul de stat, ci la bugetul asigurărilor sociale. Sunt, de fapt, banii de la Casa de Pensii a Armatei, am previzionat anul trecut când am fundamentat bugetul o sumă mai mare și noi am disponibilizat-o considerând, după o analiză, că avem bani în plus la asigurările sociale. Am disponibilizat această sumă pentru a fi folosită la alți ordonatori de credit. Bugetul Ministerului Apărării nu scade", a spus Dușa, la sediul PSD, înainte de ședința conducerii partidului, citat de Agerpres.El a adăugat că, începând cu 2013, bugetul Ministerului Apărării a fost din ce în ce mai mare și a permis continuarea programelor de înzestrare și modernizare și organizarea unui număr mare de exerciții împreună cu partenerii din NATO.