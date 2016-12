Ce beneficii va aduce Insula Ada oraşului Năvodari

4

Insula Mare

Lasand la o parte faptul ca "Insula Mare",asa cum o stie toata lumea apartinea de drept in acte comunei Corbu,iar fostul primar de atunci BOBES,a dat-o pe nimic Navodariului,asa cum si delimitarea zonala dintre Corbu si Navodari a fost schimbata din zona de la 50.000,la C.E.T.MIDIA.Primaria Corbu a ramas astfel fara mari sume de bani ce veneau din taxe si impozite de la ROMPETROL,ce acum plateste pt Navodari!! Proiectul de amenajare turistica a insulei,este totusi o idee buna.Daca asta va duce si la modernizarea drumului de acces in zona,adica drumul ce pleaca din DJ 222 C in zona podului de la MIDIA,trece pe langa pescaria Corbu,Cemrom,Port Luminita,Celco S.A.,sat Luminita,Insula Mare,ar fi iarasi lucrul foarte important,in special pentru noi locuitorii satului Luminita. Drumul asfel trasat va masura din orasul Navodari pana la Insula Mare,8km iar acolo distanta de la malul lacului la insula este de maxim 150 de metri,apa putin adanca putandu-se costrui cu usurinta un ponton cu investitie relativ minima.Portiunea de care vorbesc pentru reabilitare masoara 1-2km maximPoate asa reusim sa avem si noi un drum de acces fara gropi si hartoape provocate de societatile din zona cu autocamioanele lor .Caci de ajutor din partea primariei Corbu nici nu poate fi vorba!!!!!Bati la usi inchise daca ii spui domnului primar sau vicelui sa trimita masini cu piatra si sa se niveleze drumul cat de cat.Asa,acum cu acest proiect,speram sa avem noroc cu primaria din Navodari sa faca drumul!!!Sunt sigur ca asta va crea si locuri de munca,prin inceperea constructiilor in zona,apoi si aspectul zonei se va schimba radical.Mi-e teama totusi sa nu vi se puna piedici domnule primar,ma refer aici la societatile enumerate mai sus care astfel se vor vedea puse in situatia de a respecta cu mare strictete normele de protectie a mediului,lucru pe care ele acum nu il fac deloc!!!!!LAFARGE,CELCO S.A.,CEMROM functioneaza dupa bunul lor plac,iar a proteja cumva mediul inconjurator nu face deloc subiectul activitatii lor,conflictele cu ele fiind la ordinea zilei pentru noi locuitorii din Luminita.Asa ca daca aveti cumva nevoie si de 'ajutorul'nostru in sprijinirea proiectului vi-l oferim cu toata increderea,domnule primar!.Mult succes!