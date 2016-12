Ce averi au Horia Ţuţuianu şi cei doi vicepreşedinţi ai CJC

Ce averi au Horia Țuțuianu și cei doi vicepreședinți ai CJC

Liderul CJC, Horia Țuțuianu, are două terenuri intravilane, unul cu o suprafață de 700 mp și altul de 500 mp, ambele dobândite în anul 2006. El mai declară un apartament de 73 mp, dobândit de soția sa în anul 2006, și un altul de 43 mp, dobândit în nume personal în 2008. În schimb, cei doi au împreună o casă cu o suprafață de 228 mp do-bândită în 2012. Țuțuianu mai deține 197.000 de acțiuni la SIF Transilvania, a căror valoare este de 65.000 lei, și 3.000 de acțiuni la SC Euxin, a căror valoare este de 400 lei. Cam aceasta este averea deținută și declarată de Horia Țuțuianu, el neavând autoturism, bijuterii, dar nici datorii la bănci.În ceea ce privește veniturile obținute, el a câștigat pe parcursul anului trecut 110.000 lei dintr-un contract de mandat la SC Euxin, iar soția sa a avut un venit de 14.400 lei. La acestea se mai adaugă alocațiile celor doi copii minori, de 1.008 lei. În plus, Horia Țuțuianu mai declară venituri din investiții, cum ar fi 2.800 lei ca dividente de la SIF Transilvania, și 120 lei ca dividente de la SC Euxin. Pe lângă acestea, președintele CJC a mai câștigat bani din alte surse, cum ar fi indemnizația de consilier județean de 8.670 lei și indemnizația de președinte al Consiliului de Administrație la SC Neptun-Olimp în valoare de 20.640 lei.Vicepreședintele CJC, Claudiu Palaz, declară că nu are nicio casă în Constanța sau oriunde în altă parte, singura proprietară a unei locuințe fiind soția sa, Claudia Palaz, care deține 1/2 dintr-o casă situată în Târgoviște. Locuința are 426 mp și a fost dobândită în anul 2005 prin cumpărare. În schimb, Claudiu Palaz spune că are două autoturisme, un Nissan Patrol fabricat în 1992 și un Dodge Ram fabricat în 1995.La capitolul venituri, Palaz declară că nu încasează niciun ban, nici el, nici soția sa, singura sursă de venit reieșind că este alocația copiilor, în valoare de 1.008 lei. În schimb, Palaz are datorii, cum ar fi un credit în valoare de 65.000 de euro, la CEC Constanța, contractat în 2009 și scadent în 2032, și un alt credit în valoare de 32.500 lei la ING Bank, contractat în 2009 și scadent în 2019.Cel de-al doilea vicepreședinte al CJC, Daniel Learciu, deține un apartament de 49,54 mp, dobândit prin donație în 2003. De asemenea, el mai are 25% dintr-o casă dobândită prin moștenire în 2007 și un autoturism KIA fabricat în 2012. În plus, mai deține ceasuri în valoare de 2.500 de euro și bijuterii tot în valoare de 2.500 euro. El a mai declarat că, anul trecut, a înstrăinat un imobil situat în Constanța în valoare de 296.500 lei, apartament care i-a fost vândut lui Dorin Opreanu.La capitolul datorii, Learciu este campion, cu toate că banii împrumutați nu se regăsesc în bunurile deținute. Dar, cine știe! Poate a investit în educație sau călătorii. Așadar, vicepreședintele CJC are un credit în valoare de 54.000 de euro, la BCR, contractat în 2006 și scadent în 2031, și un alt credit la BRD, în valoare de 38.000 de euro, contractat tot în 2006 și scadent tot în 2013. Pe lângă acestea, a mai luat împrumut 100.000 de euro de la Ionescu Mihai Diana Alina și încă 19.000 de euro de la Pârvu Alexandru.În ceea ce privește veniturile obținute, el a câștigat în calitate de director la OJFIR suma de 100.370 lei, soția sa a încasat ca director la două firme suma de 5.691 lei, la care se adaugă alocația copilului, de 798 lei. Pe lângă aceste venituri ale familiei se mai adaugă și 4.200 de euro, bani proveniți din închirierea unui apartament.