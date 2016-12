Ce averi au consilierii locali ai oraşului Murfatlar

Ce averi au consilierii locali ai orașului Murfatlar

Deși foarte multe persoane au tendința de a crede că, dacă ești consilier local, sigur ai și o avere impresionantă, de cele mai multe ori lucrurile nu stau chiar așa. Dacă ar fi să luăm în calcul declarațiile de avere depuse în momentul în care și-au depus și candidaturile pentru funcțiile de consilieri locali, cei 17 aleși locali din Murfatlar nu sunt tocmai înstăriți. De departe cel mai „sărac” este chiar fostul primar, acum consilier local din partea PDL, Gheorghe Cojocaru. Așa cum stă scris negru pe alb în declarația sa, el nu deține decât un autoturism Dacia fabricat în anul 1989.La categoria o singură casă se încadrează social-democratul Constantin Marin, care are doar un apartament de 64 mp cumpărat în anul 2002. Aceeași avere o are și democrat-liberalul Ion Anton, care este și vicepreședintele Organizației PDL Murfatlar. El a declarat că are un apartament cu o suprafață de 68 mp, dobândit prin cumpărare împreună cu soția Elena Anton, în anul 1994. Și liberala Dimitrova Mariica Frunză are doar un apartament dobândit în 2004, cu o suprafață de 52 mp. Consilierul Remzi Bolat de la Partidul Poporului Dan Diaconescu (PP-DD) deține o casă de locuit, dobândită prin construire în anul 2010, cu o suprafață de 260 mp. Totodată, el are în proprietate un autoturism Logan, fabricat în 2006. Un alt ales local, Aurel Cătălin Agache deține un teren intravilan de 426 metri pătrați în localitatea Topalu, dobândit prin cumpărare. El mai are două spații comerciale de 350 mp și 600 mp, precum și o casă de locuit cu o suprafață de 160 mp. Cu toate acestea, Agache are și datorii. Mai exact, un credit cu ipotecă la Unicredit Țiriac, contractat în anul 2009 și scadent în 2014, în valoare de 200.000 lei și un alt credit la BRD în valoare de 21.000 de euro contractat în 2008 și scadent în 2018. Liberalul Costică Condurachi are o casă de locuit, dobândită în anul 1982, cu o suprafață de 200 mp. De asemenea, mai deține trei autoturisme, un Logan, un Matiz și un Golf. Totuși, Condurachi are și datorii, respectiv, un credit la ING în valoare de 25.000 de euro, contractat în anul 2007 și scadent în 2017, și un alt credit la Banca Transilvania, în valoare de 21.000 de euro, contractat în 2005 și scadent în 2012. Potrivit declarației de avere, Zaharia Alexandru Cozma are un teren intravilan de 500 mp, cumpărat în 2003, o casă de locuit de 200 mp, construită în 2007, și un autoturism VW Bora, fabricat în 2000. Social-democratul Dumitru Oiță deține un teren agricol de 0,5 ha în Murfatlar, dobândit în 1994. El mai are o locuință P plus 1 cu o suprafață de 102, 98 mp. La capitolul economii, Oiță a declarat un cont la BCR, în valoare de 30.000 de lei. Democrat-liberalul Georgică Zamoșteanu are un teren intravilan de 365 mp, dobândit în anul 1998. Acesta mai deține un apartament cumpărat în anul 1996, cu o suprafață de 74 mp, și o casă de 361 mp cumpărată în anul 2001. Ambele locuințe sunt în Murfatlar. Totodată, Georgică Zamoșteanu mai are un autoturism Opel Zafira, fabricat în 2005. La categoria credite, democrat-liberalul a declarat un împrumut la ING, contractat în anul 2007 și scadent în 2017, în valoare de 30.000 de euro. Colega sa de partid, Despina Turică are un teren intravilan de 37 mp, dobândit în 1992. Ea mai deține un apartament cu o suprafață de 72 mp în Murfatlar și o casă de locuit de 80 mp în Neamț, cumpărată în anul 1999. Democrat-liberala mai are un autoturism Dacia Logan, luat printr-un credit în 2011. De asemenea, ea are un credit la BRD contractat în 2011 și scadent în 2016. Liberalul Cornel Ștefan deține o casă de locuit dobândită în anul 1997 cu o suprafață de 213 mp, și o casă de vacanță din 1998 de 256 mp. El mai are un autoturism Skoda, fabricat în 2007, și o motocicletă Minsk, fabricată în 1993. Totodată, Ștefan are un credit la BCR de 43.000 euro, contractat în 2009 și scadent în 2019. Liberala Rodica Luiza Paraschiv are un teren intravilan cu o suprafață de 0,20 mp, o casă cu o suprafață de 49, 44 mp, dobândită în anul 1999. Ea mai deține un autoturism Wolckswagen, fabricat în 1999. Totodată, are un credit la BRD în valoare de 24.000 lei, contractat în anul 2008 și scadent în 2018. Viceprimarul Serdai Sali are o casă de locuit dobândită în anul 2006, cu o suprafață de 390 mp, un autoturism Opel fabricat în 2007. La fel ca și alți colegi de-ai lui, Serdai Sali are un credit la BRD, în valoare de 30.000 de euro contractat în anul 2006. Unul dintre cei mai înstăriți consilieri locali este fostul primar din mandatul 2004-2008, social-democratul Nicolae Crivineanu.Potrivit declarației sale de avere, el deține un teren agricol în satul Viișoara de 5 ha, dobândit prin moștenire, un alt teren agricol de 8,8 ha în comuna Cobadin, cumpărat în 2005, un al treilea teren intravilan de 186 mp, cumpărat în 2005 în orașul Murfatlar, un teren agricol de trei hectare, dobândit prin moștenire în anul 2011, în comuna Cobadin, și un alt teren agricol de 2 hectare, în comuna M. Kogălniceanu, cumpărat în 2011. Pe lângă acestea, Crivineanu mai are două apartamente, unul în Murfatlar, altul în Constanța. El are și un autoturism Dacia Logan cumpărat în 2005. Pe de altă parte, averea fostului primar nu se limitează aici deoarece el are și două depozite de economii. Mai exact, unul de 116.033 lei și altul de 32.096 lei. Și consilierul Ilie Ionescu este destul de înstărit, deoarece el deține 61,1 hectare teren agricol, cumpărate în perioada anilor 2001-2010. Totodată, mai are două case, una cumpărată în anul 1992, alta în 2006. Consilierul mai este proprietarul a două autoturisme Dacia, dar și a cinci tractoare și o combină de recoltat cereale. Pe de altă parte, Ilie Ionescu este o persoană econoamă, deoarece a reușit să pună să-și deschidă un cont de economii, la BCR, în valoare de 112.000 lei. În altă ordine de idei, precizăm că, dintre toți consilierii, doar declarația de avere a lui Belghin Mustafa nu a fost publicată, deși, cu siguranță ea a fost depusă la dosar în momentul depunerii candidaturii pentru funcția de consilier local.