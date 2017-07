Ce au făcut pentru constănţeni Dede Perodin, de la PSD, şi Mihaela Andrei, de la PNL

Consilierii locali, la raport

Ce au făcut pentru constănțeni Dede Perodin, de la PSD, și Mihaela Andrei, de la PNL

Consilierii locali municipali din Constanța continuă să-și depună rapoartele de activitate aferente activității depuse în ultima jumătate a anului 2016, mai exact, din momentul în care au preluat mandatele de aleși locali și până la sfârșitul anului trecut.După ce, în edițiile anterioare, am prezentat activitatea altor aleși locali, în ediția de astăzi continuăm cu prezentarea raportului depus de consilierul Dede Perodin, de la PSD.Printre altele, el precizează în documentul înaintat că, în anul 2016, și-a adus contribuția, alături de colegii săi din Comisia nr. 5, la aproximativ 160 de proiecte care și-au urmat cursul spre aprobare în Consiliul Local.Totodată, Dede Perodin face referire la faptul că a fost prezent la ședințele consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, în calitate de membru din partea CLM Constanța.„Am participat, când am fost solicitat, la toate ședințele consiliilor de administrație și am făcut tot ce depindea de mine, în calitate de consilier, să aduc la cunoștința executivului din primărie toate problemele cu care se confruntă cadrele didactice din aceste unități de învățământ, din punct de vedere administrativ, dar și din punct de vedere al infrastructurii acestor unități. Mai fac parte din comisia de negociere pentru închirierea spațiilor de la Cluburile Pensionarilor și aceste închirieri s-au făcut la niște costuri acceptate de ambele părți, de primărie și de proprietar. Totodată, fac parte din comisia de repartizare a locuințelor ANL și din patrimoniul RAEDPP și, împreună cu colegii mei, am făcut în așa fel încât să rezolvăm cât mai multe dosare. În plus, am fost desemnat președintele comisiei de repartizare a locuințelor sociale la Campusul Henri Coandă și am căutat să facem o ierarhizare a dosarelor, conform criteriilor aprobate de Consiliul Local”, a spus consilierul local Dede Perodin.v v vLa rândul ei, liberala Mihaela Andrei a menționat în raportul de activitate că a votat pentru, împotrivă sau s-a abținut la ședințele la care a participat, votul său fiind în funcție de interesul cetățenilor. Ea a menționat că, deseori, a solicitat explicații și detalii de la factorii responsabili din cadrul Primăriei Constanța sau inițiatorilor de proiecte de hotărâre.„Am solicitat rezilierea contractului cu Polaris pentru modul defectuos în care s-a realizat deszăpezirea, în iarna 2016-2017. Am tras un semnal de alarmă vizavi de starea deplorabilă în care a ajuns Cazinoul din Constanța, de modul defectuos în care sunt reabilitate trotuarele și spațiile verzi. De asemenea, am făcut diverse interpelări vizavi de tăierea copacilor și de modul în care se face curățenie în municipiul Constanța. Totodată, am inițiat un proiect de hotărâre privind amenajarea și întreținerea parcului Tăbăcărie. Pentru a veni în sprijinul locuitorilor și în vederea creșterii posibilității de petrecere a timpului liber într-un mod civilizat și agreabil, am propus amenajarea unui Parc Aventura și a unei tiroliene”, menționează liberala Mihaela Andrei.Pe de altă parte, consiliera liberală Mihaela Andrei a mai spus că, în relația cu cetățenii Constanței, a organizat audiențe la sediul PNL Constanța, deoarece sediul primăriei nu dispune de spațiu pentru audiențe cu cei interesați.v v vReamintim că aceste rapoarte au fost depuse deoarece Legea administrației publice locale îi obligă pe aleși să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public de secretarul instituției. Practic, rapoartele ar trebui depuse până la data de 31 martie a anului următor celui care se face raportarea. Cum mandatele actualilor consilieri au început în luna iunie a anului trecut, unii dintre ei au considerat că încă nu a trecut un an de la preluarea mandatelor și astfel ar mai avea timp să le prezinte până la sfârșitul lunii iulie.