Ce au făcut parlamentarii constănţeni în sesiunea februarie - iunie 2011

Ce au făcut parlamentarii constănțeni în sesiunea februarie - iunie 2011

Institutul pentru Politici Publice a publicat un nou document din seria de rapoarte de monitorizare asupra activității Parlamentului României. Cea mai recentă inițiativă a IPP vizează sesiunea parlamentară februarie - iunie 2011, iar câțiva aleși constănțeni se regăsesc atât în topurile celor cu prezență sporită și inițiative legislative multiple, dar și în cele ale senatorilor și deputaților leneși.Deputatul PDL Constantin Chirilă este pe locul șapte în topul deputaților de la nivel național cu cele mai multe propuneri legislative inițiate pe perioada februarie - iunie. În cele cinci luni, Chirilă a propus 24 de astfel de inițiative. Democrat liberalul are 115 inițiative depuse în întreg mandatul, adică pe perioada decembrie 2008 - iunie 2011, dintre care 15 au devenit legi. Chirilă atinge un procent de eficiență de 15%.În același top, se află clasat cu două locuri mai jos deputatul UDTTMR Amet Aledin. Reprezentantul minorităților a depus, din luna februarie și până în iunie, 20 de inițiative legislative. Dintre aceasta, amintim propunerea privind consacrarea zilelor de 21 martie (Newruz) și 6 mai (Kâdârlez) ca sărbători legale și cea privind declararea municipiului Constanța „Oraș-martir”. Ca și Chirilă, Aledin are 115 inițiative depuse în întreg mandatul, însă doar șase au ajuns la stadiu de legi.Aledin Amet se află pe locul nouă în topul deputaților cu cele mai multe declarații politice, cu 17 cuvântări în sesiunea februarie - iunie.Pe locul cinci în topul deputa-ților cu cele mai puține propuneri legislative depuse în perioada menționată se află deputatul PNL Mihai Lupu. Liberalul nu a depus nicio inițiativă din februarie până la începutul verii, având șase inițiative lansate pe întreg mandatul. Dintre acestea, niciuna nu a devenit lege.Deputații, mai disciplinați decât senatoriiÎn topul prezenței la voturile finale din plenul Camerei Deputaților în sesiunea februarie - iunie 2011, deputatul PNL Gheorghe Dragomir este primul ales constănțean. El se află pe locul 29, cu 426 de voturi finale și o prezență de 99,3%. Pe locul 111 se clasează reprezentantul UDTR, Iuseim Ibram, cu 403 voturi și o prezență de 93,9%, urmat, pe locul 122, de pedelistul de la Mangalia, Zanfir Iorguș, cu 400 de voturi și un procentaj de prezență de 93,2%. Pe locul 131 este situat pesedistul Matei Radu Brătianu, cu 392 de voturi și o prezență de 91,4%, urmat de colega sa de partid, Manuela Mitrea, pe locul 156, care a fost prezentă în proporție de 88,86% și a votat de 380 de ori. Deputatul PSD Eduard Martin se situează pe locul 219, cu 350 de voturi și 81,6 procente de prezență. Deși este primul deputat constănțean în topul inițiativelor, parlamentarul PDL Constantin Chirilă este clasat pe locul 249, participând la doar 72,5% din întrevederile acestei sesiuni. Liberalul Lupu se situează pe poziția 260 cu 290 de voturi și o prezență de 67,6%. Ultimele trei locuri revin, în ordine, deputatei PSD Cristina Ileana Dumitrache, celei din partea PDL, Maria Stavrositu, și deputatului Aledin Amet. Menționăm că fiecare în parte are un procent de prezență de aproxi-mativ 60%.În ceea ce privește prezența la voturile finale din plenul Senatului României din sesiunea februarie - iunie, primul clasat dintre aleșii Constanței este liberalul Puiu Hașotti, care a participând la 66,7% din întrevederi și se situează pe locul 68. El este urmat de pesedistul Alexandru Mazăre, pe locul 69, cu un procent de prezență de 66,1%, și de Nicolae Moga, clasat pe locul 106, care s-a prezentat la 54,2% din întrevederile Senatului.