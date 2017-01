Ce ar face USL dacă ar ajunge la guvernare

Președintele PSD Victor Ponta a declarat, vineri, că prima măsură pe care ar lua-o USL în momentul preluării guvernării ar fi scăderea CAS, nu creșterea veniturilor, arătând că scopul ar fi crearea de locuri de muncă. Pe de altă parte, social-democratul consideră că sunt unele venituri care ar trebui crescute imediat, în timp ce altele nu ar trebui majorate deloc.„Cei de la FMI au spus că nu există în acest moment resurse bugetare pentru creșterea salariilor și pensiilor, că s-ar putea din luna iunie, dar asta rămâne de văzut. Noi am calculat ce înseamnă o creștere cu 5% a salariilor: ar însemna 0,8% PIB, adică un miliard și ceva de euro. M-a întrebat dl Franks dacă asta ar fi prima măsură pe care am lua-o. Ne-am gândit: aceeași implicație ar avea-o scăderea CAS cu 5%. Primul lucru am scădea CAS. E o măsură care are ca scop să creeze noi locuri de muncă”, a anunțat Ponta.„Cred că sunt salarii și pensii ce ar trebui crescute imediat ce se va putea, cu 10 %-15 %, și sunt altele care n-ar trebui să crească deloc. Nu cred că această creștere a tuturor pensiilor e o idee bună in această perioadă de criză. Un criteriu care se aplică peste tot e asigurarea unui nivel minim de trai. Nu că cel cu 50 milioane nu ar mai merita o creștere de 5%, dar nu îi sunt absolut necesari, spre deosebire de cei cu 5 milioane”, a completat liderul PSD.El a adăugat că banii pentru creșterile menționate ar veni din reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii la toate instituțiile publice cu 50%, cu excepția medicamentelor și utilităților, dar și din schimbarea modului în care sunt folosiți banii din fondul de rezervă.