Ce ar face Klaus Iohannis dacă ar fi în situaţia lui Traian Băsescu

Ce ar face Klaus Iohannis dacă ar fi în situația lui Traian Băsescu

Președintele interimar al PNL, Klaus Iohannis, a declarat că dacă s-ar afla în situația președintelui Traian Băsescu, referindu-se la fratele acestuia care a fost reținut pentru trafic de influență, ar demisiona, însă a subliniat că justiția trebuie lăsată „să explice”.El a spus că nu a crezut că șeful statului ar avea de ales între a se implica în justiție și a nu se implica.„Nu am crezut că președintele țării mele are de ales între a se implica în justiție și în a nu se implica. Am rămas și eu surprins. Eu dacă aș fi în situația lui Traian Băsescu, mi-aș da demisia”, a spus Iohannis.Iohannis a mai adăugat că acuzațiile care vizează familia președintelui Traian Băsescu sunt atât de grave, încât politicienii ar trebui să iasă din discuție și să lase justiția să explice.