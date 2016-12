„Ce alimentare cu apă? Alimentare cu bere poate, să nu mai fie oamenii aşa de trişti“

Primarii, în pat cu sărăcia:

„Ce alimentare cu apă? Alimentare cu bere poate, să nu mai fie oamenii așa de triști“

Anul 2011 se anunță a fi unul destul de auster pentru majoritatea comunelor din județul Constața. Primarii localităților cu un grad ridicat de sărăcie se plâng că nu vor putea demara niciun proiect anul acesta din cauza lipsei de fonduri. Ei vor încerca să folo-sească banii pe care îi vor primi pentru terminarea proiectelor începute anul trecut. „Ne luăm gândul de la proiecte“ Într-o astfel de situație se află și comuna Gârliciu. Aici există proiecte de infrastructură începute în urmă cu trei ani. Acestea așteaptă și acum banii necesari finalizării din partea Guvernului. „Anul acesta nu ne întindem pentru că nu cred că vom avea foarte mulți bani. Sperăm măcar să obținem banii de la Guvern pentru proiectele început în 2008”, a declarat primarul comunei Gârliciu, Constantin Cimpoiașu. La fel de resemnat în privința lipsei proiectelor pe 2011 este și primarul comunei Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni. El declară că, pentru anul acesta, nu se vor face planuri și promisiuni mari pentru că nu sunt bani. Toate eforturile sale se vor îndrepta spre obținerea de finanțare pentru un proiect de refacere a drumurilor ce au fost distruse de inundații, probleme pentru care, potrivit declarațiilor primarului, nu a primit niciun sprijin. „Vom vedea cum ne ajung banii să rezolvăm problema cu iluminatul. De asemenea, trebuie să refacem drumurile care au fost distruse de inundații și care de șase ani stau așa. Nu au vrut să ne dea niciun ban. Au zis că le avem în administrare și trebuie să le refacem noi.” Gra-meni afirmă că în toamna anului trecut s-au refăcut patru kilometri de drum, dar au mai rămas 13 pentru care speră să găsească fonduri anul acesta. „Nu știu de unde vom scoate banii pentru așa ceva. Să vedem când primim bugetul, poate cu bani de la Guvern, poate luăm împrumut de la bancă.” Idei există, bani nu! În alte comune, primarii sunt mai optimiști, deși conștientizează faptul că pentru planurile lor este posibil să nu existe fonduri. Întrebat dacă va face ceva pentru comună anul acesta, primarul din Comana, Ion Adam a glumit spunând: „Ce alimentare cu apă? Alimentare cu bere poate, să nu mai fie oamenii așa de triști.” El declară că are ceva planuri, dar că acestea vor fi soluționate în funcție de banii de care va dispune. Adam afirmă că dorește să continue pietruirea drumurilor începută anul trecut și să refacă terenurile de fotbal din comuna Comana și satul Tătaru. De asemenea, el va încerca să obțină finanțare pentru o stație eoliană și o stație de biogaz. „Vreau să aducem în comună o centrală eoliană și o stație de biogaz. De făcut vrem să facem mai multe, să vedem acum dacă vor fi bani. Este prea devreme să vorbim acum”, afirmă Ion Adam. Nici la Saraiu nu se va realiza mare lucru pe parcursul acestui an. Ca și în alte comune, și aici există lucrări începute cu ani în urmă care au fost lăsate neterminate și care riscă să se degradeze. Primarul comunei, Vasile Băjan, declară că cea mai mare dorință a sa este să termine cu proiectul de încălzire. „Aș vrea foarte mult să rezolv problemele cu încălzirea pentru căminul cultural și grădinița din satul Dulgheru.” Un alt plan pe care primarul îl are, limitat și acesta de bani, este legat de sistemul de canalizare. „Vreau să obțin fonduri pentru realizarea sistemului de canalizare măcar pentru una dintre localități. Nu vreau să promit nimic. Dacă ar exista bani , aș face. În situația asta nu are rost să promit ceva că risc să cad în latura cealaltă, a vorbelor mari.”