Ce acuzaţii aduce Rusiei Angela Merkel

Ce acuzații aduce Rusiei Angela Merkel

Politica dusă de Moscova antrenează dificultăți pentru Republica Moldova, Georgia și Ucraina, țări aflate în vecinătatea Uniunii Europene (UE), apreciază cancelarul german Angela Merkel într-un interviu pentru ediția de duminică a cotidianului conservator Die Welt.„Cu (Republica) Moldova, Georgia și Ucraina avem trei țări din vecinătatea noastră, la est, care au semnat în mod suveran un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Rusia cauzează dificultăți acestor trei țări", a subliniat Merkel pentru Die Welt, potrivit unor fragmente difuzate înainte de publicare."Vedem, în plus, că Rusia încearcă să mențină sub dependență economică și politică anumite țări din vestul Balcanilor", a adăugat cancelarul german.Merkel a fost întrebată ce părere are despre criticile pe care i le-au adresat trei foști cancelari germani, și anume conservatorul Helmut Kohl și social-democrații Helmut Schmidt și Gerhard Schröder, susținători ai unei linii mai flexibile față de Moscova."Sunt convinsă că răspunsul european comun la acțiunile Rusiei este bun", a replicat ea. "Faptul că Rusia a încălcat Memorandumul de la Budapesta din 1994 privind integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei nu trebuie să rămână fără urmări", a adăugat cancelarul conservator.Președintele rus Vladimir Putin a susținut joi un discurs virulent, în care a acuzat Occidentul că vrea să "frâneze" avântul Rusiei și că ar căuta în continuare să o tragă în jos atunci când devine "prea puternică, independentă", pe fondul crizei din jurul Ucranei.