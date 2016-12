Ce a spus şeful statului înainte de plecarea spre Bruxelles

Ce a spus șeful statului înainte de plecarea spre Bruxelles

Președintele Traian Băsescu a susținut, în urmă cu puțin timp, o declarație de presă pe aeroportul Henri Coandă, înainte de plecarea spre Bruxelles.„Vreau să știți că în situația în care am avea un buget cu un deficit de 3 la sută, România ar trebui să împrumute de pe piața externă 16,7 miliarde euro, plus alte două miliarde de pe piețele externe. Formula pe care am convenit-o cu Barosso va trebui extinsă pentru toate statele emergente. Înaintea Consiliului celor 17 din statele euro va avea loc un consiliu cu toți cei 27 de membrii în care vom încerca să definitivăm poziția celor 27. Nu vreau să intru în detalii acum”, a declarat șeful statului.