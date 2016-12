Ce a spus Ponta la împlinirea unui an de guvernare USL

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, la împlinirea unui an de guvernare USL, că a fost, în opinia sa, un an ușor față de ceea ce urmează, rămânând de văzut cum va menține combinația între creșterea salariilor și pensiilor efectuată și măsurile de creștere economică. „Cred că a fost ușor acest an față de ceea ce urmează, însă cu atât mai mult având legitimitate și având stabilitate, sunt foarte hotărât ca prim-ministru să atacăm toate zonele în care trebuie făcute schimbări, să îndeplinim ceea ce am propus în programul de guvernare”, a susținut Ponta. El a declarat că România se află într-o poziție aparte între țările Uniunii Europene, întrucât actualul Guvern nu se încadrează în cele două mișcări principale din Europa, una de austeritate, cealaltă de creștere.„Am reușit în acest an să îndeplinim toate țintele de disciplină bugetară, cred că suntem singura țară care ne-am îndeplinit absolut toate țintele, ieșim din deficitul excesiv. Pe de altă parte, suntem singura țară care a mărit pensii și salarii în această perioadă. Cum reușim să ținem această combinație în continuare... de aceea am zis că știu ce mă așteaptă. Pot să spun că a fost un an foarte bun, am realizat niște lucruri pe care alte țări nu le-au realizat”, a precizat Ponta. Premierul a precizat că urmează în ceea ce privește activitatea guvernamentală provocările legate de poziția României ca exportator de energie, de țară care nu mai importă alimente și folosirea tuturor fondurilor europene.