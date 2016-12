Ce a scris Palaz despre Dragomir pe blog

Într-o postare pe blogul său personal, Claudiu Palaz a vorbit despre ultimele comentarii pe care președintele PNL, Gheorghe Dragomir, le-a făcut la adresa prefectului.Potrivit lui Palaz „agresivitatea limbajului” de care Dragomir dă dovadă actualmente, „nu-l caracteriza pe domnul deputat atunci când reprezenta doar PNL-ul”.„Se pare că intrarea sub o altă combinație de litere, cum ar fi USL, nu-i prea priește, nici în ceea ce privește exprimarea, nici în ceea ce privește caracterul pe care i le știam cu toții. Dar se pare că unii au potențial nebănuit de a ne oferi surprize, mai ales când intră sub o pălărie care nu prea le șade bine. Revenind însă la George Dragomir, ceea ce m-a surprins mai mult a fost poziția sa față de lege și față de dreptate: mă sfătuiește să iau „măcar o aparență de legalitate” și, referindu-se la colegii săi din Mangalia, consideră că «liberalii de acolo se leagă de lucruri mărunte, deși, recunosc, au dreptate». Cum, domnule membru al Camerei ce are ca principală responsabilitate urmărirea procesului legislativ al țării, vorbim despre lege și dreptate cu jumătăți de măsură? Să înțeleg că legea și drepturile consilierilor liberali sunt un lucru mărunt? În comparație cu ce? Cu interesele cui?”, spune Palaz.Prefectul continuă prin rememora un eveniment petrecut în urmă cu un an, când George Dragomir „i-a șoptit” lui Palaz că dacă va candida vreodată la funcția de președinte al Consiliului Județean, indiferent de cine voi fi susținut, PNL Constanța îl va sprijini necondiționat.