Ce a înţeles PSD din furia românilor. Sau cât ar putea costa tăcerea unui popor

Ce a înțeles PSD din furia românilor. Sau cât ar putea costa tăcerea unui popor

Ce au înțeles cu adevărat politicienii de pe urma Ordonanței 13? Că nu pot face ce vor? Că nu își pot bate joc de poporul român după pofta inimii? Că atunci când poporul vorbește ei trebuie să tacă? Mă îndoiesc. Politicienilor nu le pasă nici cât negru sub unghie de toate acestea. Strada îi lasă rece. Oamenii ăștia refuză să vadă realitatea de dincolo de ușile partidului. Cei din stradă sunt mocofani manipulați de Facebook sau indivizi plătiți de Soroș. Tineri fără viitor, slugi umile într-o țară a parveniților. Strada se va risipi în curând, iar caldarâmul rece al democrației va fi cuprins din nou de nepăsare și uitare. Iar viitoarele alegeri îi vor găsi tot pe ei cu fruntea senină, zâmbind nevinovați de pe afișele electorale. Și din nou, cu o mână de voturi, vor conduce țara. Și din nou, cu o mână de fier vor strânge și mai tare grumazul firav al statului de drept, subjugând Justiția și toate celelalte instituții. Ne vom ruga ca bieți argați pentru o brumă de dreptate și un colț de pâine la porțile sultanilor din Teleorman sau Dolj. Așa ne privesc acești politicieni, ce ne măsoară demnitatea în pungi de zahăr și făină, și ne cumpără viitorul cu sticle de ulei și găleți roșii.Oare vor mai reuși? Chiar ne-am trezit din somn ca un popor unit și liber? Sau am trăit în stradă doar frânturi din reflexe ale unei societăți firave în apărarea unei democrații bolnave?PSD a șters cu buretele ultimele două săptămâni. A resetat kilometrajul unui partid intrat în derapaj. Nu s-a întâmplat nimic, oameni buni! PSD a abrogat Ordonanța 13, PSD vă mărește salariile. Citeam postarea sponsorizată a deputatului PSD de Constanța, George Vișan. „Informare, nu manipulare”, spunea acesta. Ca răspuns la furia străzii, deputatul ne arată câte a făcut mărețul partid pentru români în câteva zile: pensii mai mari, indemnizații, salarii dublate etc. Stimate domn, știi reclama de la Mastercard? Pentru noi, ăștia sunt bani. Pentru voi, e libertatea. Iar libertatea voastră e de neprețuit. Nu mai încercați să vă cumpărați bunăvoința românilor cu promisiuni electorale sau creșteri salariale, doar pentru a închide ochii la nelegiurile voastre. Fiți demni și guvernați țara cum e mai bine pentru români, nu pentru capitalul vostru de imagine sau alte interese de partid. Creșterile de pensii și indemnizații trebuie să aibă în spate realități economice și bani adevărați, resurse sustenabile, nu fumigene în umbra cărora să vă rezolvați problemele penale.De departe, PNL este prea slăbit pentru a ține pasul evenimentelor. Lipsit de reacție, de consistență în spațiul public, pare mai degrabă un spectactor la tot acest spectacol. Moțiunea lor de cenzură a fost doar un nou prilej de a-și arăta limitele. Nici nu înțeleg de ce au accepat să defileze la braț cu un nou eșec. Poate doar ca să dea prilejul PSD-ului de a mai bifa o victorie de palmares și o seară în plus de ofrande și laude la televiziunile de casă.Cu toate acestea, PSD a făcut o singură mare greșeală, pe care s-ar putea să o regrete. A trezit la simțire o imensă masă de români care până nu demult nu era interesată de politică, de votare. Oameni indiferenți, care nu se regăseau în ofertele electorale ale partidelor politice. Oameni care, acum, însă, s-au trezit. Iar PSD nu le e prieten.