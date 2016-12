Ce a făcut Victor Ponta la Constanţa

8

basmul hasotist

Când ne uitarăm mai bine în poza cu vizita lui il dottore la Constanța, pe cine văzurăm în poză? Păi pe marele și inegalabilul menestru de la cultura cartofului, tata puiu. Știți voi care, ăla cu aviz în 24 de ore, pentru reabilitare monumente. Pentru elucidarea acestui mister cosmic, pe lângă care piramidele egiptene sunt o biată snoavă din bătrâni, șturlubaticul de gogu pintenogu a făcut o investigație printre consilierii lu tata puiu, și ce credeți că a aflat? Cică dom' menestru personal, se dă jos de la înălțimea fotelului din care l-au cocoțat niște băieți cu șorțulețe și compas, și ia problema în mâini și salvează clădirile de patrimoniu. Păi, hai să analizăm problemu' în adâncime, profunzime și lungime și pe algoritmul hașotesc să construim următorul scenariu (era să zic basm). Se făcea că într-o bună dimineață cam pe la unșpce așa, că mai devreme nu se scoală, Radu ot oraș Constanța, și Nicușor ot giudeț Constanța, veneau shoulder by shoulder pe culoarele Direcției de Cultură Constanța cu ditamai dosărelu'. Era frumos legat și cusut cu fire de aur (ca orice dosărel de basm) și avea poze și mai frumoase, colorate în culori mai mult moarte decât vii. Hai ca nu vă mai țin în suspans era dosărelu' din povestea fetei bătrâne și urâte-v-ați prins Cazinoul. Și descalecară cei doi stâlpi ai stabilimentului constănțean, dirept în biroului coanei Magda Tiță. Cum auzi preacinstita coniță puse rapid mâna pe telefonul roșu. De la capătul celălalt răspunse Vladimir Putin. Șto eto daragaia? Mă scuzați tovasci prezident ea hociu tata puiu. Bine fetițo, mai formează odată și vezi nu mă mai întrerupe, că tocmai jucam un țintar nuclear cu tovarisci Obama și noroc cu tine, că altfel, îl lăsam fără bombardiere. Magda îngăimă un mă scuzați cam fără vlagă și îl sună pa tata puiu. Acesta răspunse morocănos: ce mai vrei și tu? Magda raportă scurt și la obiect. Ministrul sări ca ars din fotoliu direct în bocancii maronii de care se descălțase din cauza unor bășici de la ultima inspecție la Histria, unde inspectase împreună cu plagiatorul de talie mondială și universală, Mircea Angelescu, locul viitorului stabiliment cu felinar roșu-o importantă contribuție la dezvoltarea turismului arheologic mioritic național. Planurile le primise de la fratele Ionel, care le luase de patronul de la Cin-Cin pe care îl apărase de năvala turco-tătarilor de la geamia Hunchiar. Magdo, adă imediat dosarul încoace, da' să nu-l trimiți prin Virgil Lungu că ăsta îmi cere comision 20% în sticle de Teachers, iar eu nu am de unde să-i dau că am trecut pe Jack Daniels. Se făcuse deja 12. In următoarea oră pe intreg spațiul carpato -danubiano-pontic din Satu Mare la Constanța telefoanele sunară insistent, și cu frenezie patriotică. Era ministrul Tata puiu, care dornic să respecte legea 422, convocă pe membrii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice. Pe la 3 sosi dosarul. Magda îl aduse triumfătoare și-l puse pe masa ministrului. Rând pe rând membrii comisiei se teleportară în capitală cu ajutorul unui aparat Klingonian împrumutat de tata puiu de la căpitanu' Jean Luc Picard. La 8 începu ședinta. După dezbateri furtunoase care durară toată noaptea a doua zi dimineața pe la 7 comisia își dădu acordu'. Cu ultimele puteri Magda luă dosarul și o zbughi pe ușă. Tata puiu strigă: dacă nu ajungi la 11 fix la Radu și Nicușor te dau afară și-l pun iar pe Virgil. La 10,55 Magda ajunse în fața celor doi corifei ai baronismului local și le întinse dosarul. Când să-l ia, sună soneria. Tata Puiu se trezi și trase o sudalmă: iar am avut coșmarul ăla cu cazinoul, o să-i zic lu' radu să-l dărâme. Morala: Măi dragă tata puiu mai cumpărăți și tu oglindă că ți-a crescut rău de tot nasu'. E ca a lui Pinochio. Ei dar asta e din alt basm.