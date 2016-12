Ce a făcut primarul George Scupra de la Ovidiu în primul an de mandat

Primarul orașului Ovidiu, George Scupra, a organizat, ieri, o conferință de presă în care a prezentat raportul privind activitatea sa în primul an de mandat.El a spus că, în ciuda faptului că banii sunt foarte puțini comparativ cu nevoile comunității, a reușit, într-un an de zile, să realizeze deja mai multe proiecte, iar altele sunt în curs de desfășurare.Primarul a precizat că, alături de Consiliul Local Ovidiu, a considerat că trebuie să-și îndrepte atenția spre componenta socială, luând o serie de măsuri care s-au dovedit a fi apreciate. Astfel, edilul a dat ca exemplu gratuitățile pe transportul în comun acordate pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, elevilor și studenților. Tot pentru cei mai în vârstă, în luna noiembrie a anului trecut, a fost deschis primul club de pensionari din oraș. Aici, oamenii pot socializa, fie la o partidă de table, rummy sau șah, fie la un ceai cald, oferit de primărie.Din punct de vedere investițional, edilul George Scupra a spus că a dorit să rezolve problemele cu adevărat presante. Astfel, finalizarea rețelei de apă și a celei de gaze din Cartierul Tineretului a fost în fruntea listei de priorități. De asemenea, problema energiei electrice în acest cartier este și ea în curs de rezolvare.O altă prioritate a primarului aflat la primul său mandat a constat în pietruirea totală a stră-zilor din satul Poiana, schimbarea conductei magistrale de apă din același sat, pietruirea din Cartierul Ovidiu Sud, decolmatarea canalului paralel cu strada Delfinului și sprijinirea crescătorilor de animale din Poiana, prin redarea pășunii.Și în satul Culmea au fost făcute investiții, administrația locală fiind alături de cei care locuiesc în singurul bloc din zonă. Drept urmare, blocul a fost anvelopat cu bani de la primărie, deoarece oamenii nu își permiteau așa ceva.„În campania electorală am promis o grădiniță cu orar prelungit la Ovidiu. Fondurile au fost insu-ficiente, dar, cu toate acestea, am făcut demersurile necesare și am înființat o grupă de grădiniță cu orar prelungit cu 30 de copii. Eforturile noastre au fost apreciate dovadă fiind faptul că am primit solicitări pentru o a doua grupă cu 20 de copii”, a mai spus primarul George Scupra.Acestea sunt doar o parte din realizările primarului aflat la primul mandat. După raportul complet prezentat în fața jurnaliștilor, edilul George Scupra a spus că nu este mulțumit în totalitate de ceea ce a realizat, însă speră ca pe viitor și celelalte proiecte să fie duse la finalizare.„Cu siguranță îmi doresc mai mult, dar bugetul pentru investiții pe anul în curs a fost de 27 de miliarde de lei vechi. Am făcut toate efor-turile necesare, în limita bugetului disponibil. Nu am stat pe gânduri, am pornit în forță încă din primele zile, cu proiecte importante pentru comunitate, cum ar fi cele privind asfaltarea, realizarea rețelei de canalizare, a rețelei de apă și a celei de gaz”, a declarat George Scupra.Pe de altă parte, el a mai spus că una din dorințele sale este de a crea cât mai multe locuri de muncă.„Un investitor din Israel, care a amenajat o clinică privată la București, vrea să amenajeze una și la noi în județ, la Ovidiu. De asemenea, firma Excelsior ar vrea să-și mute baza în Ovidiu. Cred că este un lucru bun care va genera locuri de muncă”, a spus primarul.