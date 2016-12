Ce a făcut deputatul Mihai Tararache de la tribuna Parlamentului în primul an de mandat

La finalizarea primului an din mandatul său de deputat al județului Constanța, Mihai Tararache a considerat că este de datoria lui de a face public bilanțul acestei perioade în fața cetățenilor care și-au pus speranța în el. „A trecut un an de la momentul în care am depus jurământul de credință de la tribuna Parlamentului României, instituția care trebuie să reprezinte esența democrației în statul român. Când am jurat cu mâna pe Constituție și Biblie, am jurat în fața cetățenilor acestei țări, cei care mi-au oferit puterea lor pentru a le apăra interesele, cei care mi-au oferit onoarea de a mă afla în slujba lor și datoria de a mă bate pentru ca ei să aibă o viață mai bună, pentru a avea acces la un sistem de sănătate decent, pentru a avea posibilitatea să-și trimită copiii la instruire într-un sistem de educație care să-i formeze ca oameni, într-un cuvânt am jurat să lupt cu toate puterile pentru un viitor mai bun pentru fiecare dintre ei”, a spus deputatul Mihai Tararache. El a reamintit că anul 2013 a început cu dezbaterile la Legea bugetului, unde a depus peste 100 de amendamente prin care solicita fonduri pentru proiectele județului Constanța. Totodată, după primul an de mandat, parlamentarul constăn-țean a bifat 21 de propuneri legislative, două interpelări adresate Guvernului, una pe subiectul mega-escrocheriei Bechtel, cealaltă privind limitarea dreptului cetățenilor străini de a cumpăra terenuri agricole, o moțiune privind eșecul aderării României la spațiul Schengen. De asemenea, el a avut declarații politice, precum și mai multe luări de cuvânt în plenul Camerei Deputaților. „Pe lângă toate acestea, nu aș putea sa nu amintesc despre activitatea din cadrul Comisiei pentru industrii și servicii, activitate despre care nu toată lumea știe, dar care pentru mine are o mare importanță. Am avut în dezbatere la această comisie foarte multe proiecte de legi. Enumăr aici câteva dintre ele: codul rutier, legea salubrizării, legea taximetriei, legea eficienței energetice, legea salubrizării, legea protecției con-sumatorului, legea achizitiilor publice”, a mai precizat deputatul Mihai Tararache. El a mai spus că, la final de an, la dezbaterile pe Legea Bugetului pentru 2014, s-a luptat pentru proiecte de investiții care privesc economia Constanței. „Prin cele aproape 100 de amendamente depuse, am cerut alocarea de fonduri pentru pro-movarea turistică a orașului Constanța, a orașului Năvodari, dar și a județului Constanța. Am cerut alocarea de fonduri pentru con-strucția și dotarea unui spital în Năvodari, pentru achiziția de ambulanțe în mediul rural, pentru reabilitarea drumurilor județene. Alte proiecte de investiții se refereau la sistemele de canalizare și apă, reabilitarea școlilor, asfaltare de străzi în Năvodari, Corbu, Săcele, Istria, Lumina, Nicolae Bălcescu și Mihai Viteazu. Am constatat, de-a lungul unui an de zile, că nu e ușor să încerci să miști un sistem parlamentar aproape împietrit în cutume, însă am descoperit și probat că legendele conform cărora unui parlamentar aflat la primul mandat îi ia un an de zile să învețe pe unde se deschid ușile clădirii sunt răspândite de oameni pe care publicul i-ar putea numi, fără să greșească, leneși sau chiulangii”, a mai adăugat parlamentarul constănțean. El a mai spus că, în tot acest timp, a realizat că există piedici, însă ele nu l-au oprit să se bată pentru cetățeni, să aibă inițiative, să activeze cu dedicarea și încăpățânarea celui care are în spate voința a mii de electori. „Chiar dacă nu au fost atâtea izbânzi pe cât mi-aș fi dorit, am continuat și voi continua să-mi fac datoria de deputat, iar experiența pe care am dobândit-o în acest prim an de mandat o voi pune și mai mult în valoare în 2014", a promis deputatul Mihai Tararache.