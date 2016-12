Ce a descoperit Christian Gigi Chiru în urma inspecţiei din cartierul Kilometrul 5

1

" Inspectori civici "

In ce baza legala face Gigi Chiru si " inspectorii civici " aceste inspectii ? Pana acum de ce nu a facut astfel de inspectii ? De ce nu se autosesizeaza Parchetul despre faptul ca Gigi Chiru isi face propaganda electorala inainte de termenul legal ? De ce nu verifica I.T.M. - ul Constanta legalitatea in care actioneaza acesti " inspectori civici " ? Sunt angajati cu forme legale, de catre cine, cine ii plateste, au trecut in fisa postului acest drept de a face astfel de inspectii ? De ce nu face Gigi Chiru inspectii si pe strada Traian a carei situatie nu a rezolvat-o atunci cand avea aceasta putere dar si obligatie ? In ce baza legala functioneaza aceasta " Primarie a cetatenilor " ?