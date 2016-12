CCR decide astăzi validarea sau invalidarea referendumului

1

in fapt, USL nu-i pasa

de decizia CCR. Daca va valida referendumul (uitind -si nesanctionind- faptul ca USL a cerut sectii de votare si buletine de vot pentru 18 milioane de alegatori... plus turistii), USL va da cu tifla UE si NATO; daca CCR va invalida referendumul, vor gasi tot felul de pretexte sa nu-l recunoasca in practica. In fond, ce au facut dupa validarea referendumului din 2009, care obliga alegerea a maxim 300 de alesi intr-o singura Camera? Astia sunt amorali, ilogici si nesimtiti. (Daca nu va fi validat referendumul, va trebui sa se ceara condamnarea sefului de la evidenta populatiei, ministrului de interne, BEC si tuturor BEJ-urilor. Altfel, decizia va fi strimba. Nu poti sa iei decizii trunchiate.)