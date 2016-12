CCR amână soarta câinilor fără stăpân

1

hehehehe!

Asa e, in Constitutia noastra, cainii sunt considerati cetateni ai acestei tari! Cu drepturi depline, normal! Ca sa vezi citi securisti sunt prin Romanik. Or fi platiti de Putin sa ne tina sub teroarea maidanezilor? Dar CCR stie citi cetateni nu mai pot semna petitii (sunt morti sau mutilati) din cauza maidanezilor? Si in tarile din UE, SUA, Japonia, Australia, Canada etc. e la fel? Sau CCR vrea sa fie "originala", conform ideilor lui "Ilici si ai lui"? Mars!