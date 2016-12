Cazinoul Constanţa, oferit oficial Guvernului

Cazinoul Constanța, oferit oficial Guvernului

Primăria Constanța a transmis în mod oficial, vineri, adrese către Guvernul României prin care arată că administrația locală este dispusă să renunțe la Cazinoul din Constanța pentru suma de 1 leu. Potrivit declarațiilor viceprimarului Decebal Făgădau, imediat după încheierea ședinței de vineri, administrația locală a transmis către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și către Ministerul Culturii alte două scrisori. Aceste documente fac o revenire la adresele transmise anterior prin care se explică situația Cazinoului. În reveniri se menționează în mod clar că Primăria este dispusă să renunțe la Cazinou pentru suma de 1 leu. „Primele adrese au fost o prezen-tare a situației în care am menționat că rugăm Guvernul să se implice deoarece Cazinoul a revenit la noi și arată într-o stare groaznică, iar Primăria nu are fonduri pentru reabilitare. Vineri, imediat după ședință, când am ajuns la birou în jurul orei 14.00, am transmis o revenire prin care am specificat că avem intenția de a-l transfera la unul din ministere pentru suma de 1 leu”, a declarat viceprimarul Decebal Făgădau. Referitor la propunerea făcută de către consilierul local Ovidiu Cupșa, care în timpul ședinței a menționat că Primăria ar putea să aștepte timp de două ședințe ordinare până la reintroducerea pe ordinea de zi a decizie de vânzare, Făgădau a specificat că „încă nu s-a stabilit nimic în acest sens”. Viceprimarul a menționat că adresele mențio-nate au fost trimise și către Prefectura Constanța, așa cum s-a solicitat în cadrul ședinței de vineri.