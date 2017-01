„Cazinoul a fost lăsat să devină o ruină de administraţia condusă de Mazăre şi Constantinescu”

3

Patrioti inchipuiti

Alegeti la intamplare o fotografie din Coreea de Nord. Numarati cati militari si cati civili vedeti in fotografie. Eu am numarat intr-o zi 6 militari si un civil pe o strada din Phenian. Nu stiu din ce traiesc oamenii astia daca aproape toti sunt militari.In schimb,poporul este educat sa creada ca dusmanii lor sunt americanii.Un lider rus spunea ca tara lor nu are dusmani in afara granitelor. Principalul dusman al Rusiei este VOTCA. Andrei Plesu spunea ceva asemanator. Cei mai mari dusmani ai Romaniei sunt romanii. In anul 2012, cunoscutul istoric Dinu C. Giurescu (bijuteria PSD-ului) publica "Manifestul catre romani" unde lansa ideea ca Romania va fi distrusa de ungurii din judetele Covasna si Harhita. Politicieni din actualul guvern se revolta cand "simbolurile nationale" sunt pangarite de steagul secuiesc. "Marele" istoric Hasotti face spume cand aude de dusmanul ungur. Cand Marcel Pavel a modificat versurile Imnului National,patriotul Hasotti s-a facut ca nu aude. Demagogia salveaza Romania ! La 1 decembrie 2011 am numarat cate steaguri nationale au fost arborate pe cladiri.Am vazut un steag la balconul unui cetatean si unul la prefectura. Sa traiti ! A fost sarbatoarea lui Basescu. Sa traiti ! Termele romane din centru istoric zac in paragina si au zidurile pline de mucegai.In schimb Hasotti si Mazare viseaza la apeducte,viaducte,la un teatru antic pentu ca asa da bine in politica prostiei. La ce ne foloseste istoria ? La nimic ! Istoria este "o fata batrana". La Constanta exista o facultate de istorie.Se spune ca este o facultate de "talie europeana". Unde sunt profesorii,unde sunt istoricii ? Profesorii au plecat la facultate. Sa traiti ! Ce fac profesorii la facultate ? Profesorii predau istoria ca sa le treaca din plictiseala. Sa traiti ! Nu am auzit de niciun protest al istoricilor sau al studentilor constanteni,facut atunci cand a fost batjocorit "simbolul orasului" Ignoranta salveaza Constanta ! Sa traiti !