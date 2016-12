Câţi bani va avea Primăria Constanţa în 2012

Câți bani va avea Primăria Constanța în 2012

Consilierii locali municipali constănțeni se întrunesc, astăzi, în prima ședință ordinară din acest an. Pe ordinea de zi se află 62 de proiecte de hotărâri printre care și cel privind adoptarea bugetului municipal pe anul 2012. Potrivit proiectului de hotărâre, bugetul din acest an se va aproba la venituri cu suma de 452.628 mii lei, la cheltuieli cu suma de 504.781 mii lei. Totodată, există un excedent al anului 2011 de 52.153 mii lei care va fi utilizat în acest an ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.Un alt proiect care se va dezbate în cadrul ședinței de astăzi vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare iluminat public în unele localități ale Zonei Metropolitane Constanța”. Proiectul se referă la etapa studiului de fezabilitate. Un alt proiect ce va fi supus votului consilierilor este cel privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea ilumi-natului public în unele localități ale Zonei Metro-politane Constanța” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013. Proiectul face parte din Programul Integrat de Dezvoltare a Zonei Metropolitane, program în care sunt incluse mai multe proiecte de reabilitare a infrastructurii. Tot în acest Program Integrat de Dezvoltare au fost incluse și proiectele de reabilitare a falezei Cazinoului din Constanța sau primul tronson al Șoselei de Coastă.