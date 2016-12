Cătălina Ponor reacţionează: "Voi da un răspuns mâine dacă voi candida din partea PSD"

Cătălina Ponor reacționează: "Voi da un răspuns mâine dacă voi candida din partea PSD"

Vestea că gimnasta Catalina Ponor ar putea candida din partea PSD Constanța la Camera Deputaților nu a fost bine primită de fanii sportivei. Multi dintre ei au început să-i scrie pe pagina de FB diverse mesaje prin care să o determine să renunțe. La rândul ei, Cătălina Ponor a transmis un mesaj...."Legat de ceea ce s'a scris in presa, atâta timp cat eu nu am dat nici o declaratie oficială daca voi candida sau nu , mi-as dori ca cei care comentati urat pe pagina mea sa v'a abțineți pana maine dimineata cand voi da un răspuns afirmativ sau negativ ! Sunt propusă pe lista însă nu am dat încă nici un răspuns in legătura cu asta ! Maine va sti toata lumea daca voi candida sau nu , momentan sunt doar vorbe.Multumesc pentru înțelegere!"